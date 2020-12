La eliminación de tajo de la figura del outsourcing en México no sólo afectaría a las empresas norteamericanas y a la la creación de empleos sino también la relación bilateral con Estados Unidos, advirtió el representante del Partido Republicano estadounidense en nuestro país, Larry Rubin.

En conferencia de prensa sobre el tema de la subcontratación, el republicano dijo que sea quien sea el próximo Presidente de Estados Unidos instrumentará una política apegada a las mejores prácticas para las empresas de ese país.

“Sí hay afectación importante en la relación bilateral de no existir outsourcing particularmente para las empresas se les está quitando una oportunidad de crear empleo que no estarían creando de otra forma, entonces no nada más va a ser una afectación para las empresas sino va a ser una afectación para México en su conjunto, el no tener outsourcing va a limitar la posibilidad de que empresas norteamericanas contraten o subcontraten millones de empleos en México”, advirtió el republicano estadounidense.

Agregó que a su parecer el gobierno no quiere ver alternativas de como generar más empleos y el no tener outsourcing genera menos empleos.

En ese sentido exhortó al Poder Legislativo mexicano a tomar en cuenta esto porque la inversión norteamericana está buscando acrecentar sus inversiones en nuestro país por lo que propuso la inclusión de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación en la mesa de discusión sobre este tema.

“Nuestra propuesta es clara, nuestra propuesta es que se suban a mesa de negociación definitivamente la Secretaría de Relaciones Exteriores por ser materia que impacta directamente a la inversión extranjera y de igual forma que no hemos visto a la Secretaría de Gobernación por tratarse de gobernabilidad y por tratarse de la relación con el Poder Legislativo”, propuso el republicano estadounidense.