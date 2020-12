Reconoce sector asegurador saturación en hospitales privados por Covid-19

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señaló que ante el incremento en los casos de COVID-19 que se han registrado principalmente en la Ciudad de México, han retomado la comunicación constante y prácticamente en tiempo real con la asociación de hospitales privados para canalizar a sus asegurados.

De acuerdo con la presidenta de AMIS, Sofía Belmar, se ha detectado un incremento en la demanda.

“Últimamente hay hospitales que han informado tanto a público en general como a asegurados que empieza a haber otra vez saturación, es decir que nosotros si vemos a través de esa ocupación que hay un incremento en la necesidad de hospitalización y en ese sentido retomamos la práctica desde el inicio de la pandemia de estar conectados otra vez en tiempo real, sobre todo para optimizar la logística y los tiempos, desde el lugar donde se encuentre el asegurado hasta que tiene que llegar a un hospital disponible y tratar de coadyuvar en esta labor para encontrar camas todo".

La Presidenta de la AMIS, reconoció que las aseguradoras no tienen potestad sobre el servicio médico y lo único que realizan es manejar un contrato administrativo, por ello insisten en la comunicación con la red hospitalaria para conocer disponibilidades, adelantó que hay incluso pláticas para que estos hospitales amplíen su capacidad.

“Por que además es nuestro interés como mexicanos y como aseguradores el que eso no llegue al desborde… ahí también hemos estado acercándonos a los hospitales como asociación, los hospitales han determinado capacidades específicas de atención de Covid… tú no quieres que un paciente que no tiene COVID esté tal vez cerca o compartiendo un área con un paciente que tiene COVID, por el riesgo de infección. Hemos estado en diálogo con los hospitales, para mostrarles el incremento de demanda, el cual ellos están muy conscientes y eventualmente que los hospitales, estén en posibilidad de evaluar el ampliar sus áreas COVID para dar acceso a una mayor parte de la población”, dijo la presidenta de AMIS.

Por su parte, Jesús Martínez, Vicepresidente de la AMIS, reconoció que ante el aumento de casos, los meses de diciembre y enero, serán los más complicados, con mejores expectativas hacia febrero.

“Probablemente vamos a tener en el mes de diciembre y enero, complicados y lo que esperamos es que a partir de febrero, empiecen a bajar el número y por tanto no haya tanta presión hospitalaria, pero ello dependerá de la evolución de la pandemia, que desgraciadamente no podemos garantizar cómo va a evolucionar”, dijo el vicepresidente de AMIS.

Al presentar las cifras por indemnizaciones la AMIS reportó que el Covid, lamentablemente avanza en la escala de fenómenos catastróficos más caros, a la fecha ya supera los 14 mil millones de pesos, de ellos, casi la mitad, corresponde a seguros de vida y el resto a seguro médico, ya rebasó al monto de indemnizaciones por el sismo del 2017 y está a cerca de 200 millones de dólares de rebasar a lo que representaron las indemnizaciones por el sismo de 1985.