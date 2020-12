Nadie sustituirá a Alfonso Romo... se cerrará esa oficina: AMLO

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que el retiro de Alfonso Romo de la coordinación de la oficina de Presidencia, fue por el acuerdo que ocuparía ese cargo sólo por dos años.

En la mañanera de Palacio Nacional insistió que se mantendrá la colaboración para tener comunicación con el sector empresarial y confirmó que no habrá sucesor pues dicha oficina cerrará sus puertas contando con el apoyo del ex funcionario.

“Va a seguir ayudándonos como enlace somos amigos, ayer nos vimos, comimos juntos y pues me va a seguir acompañando en algunas giras y demás pero ya o quiere estar en el gobierno y es porque cada persona pues tiene su criterio y se debe de respetar, ya no vamos a tener esa oficina porque él nos va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también, no cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria”.

El Primer Mandatario incluso dijo que Romo Aburto le recordó que trabajaría hasta este año en el gabinete y negó que se le pidiera el retiro al ser empresario y tener acceso a información privilegiada.

Por cierto, que este jueves el Jefe del Ejecutivo Federal adelantó que este viernes dará a conocer sus propuestas para el cargo de subgobernador del Banco de México y enfatizó, será una mujer.

“Adelanto que voy a dar a conocer mañana las propuestas para el Banco de México, que se tiene que presentar a un vice gobernador, hombre o mujer, ahí en el Banco de México nada más hay una mujer, entonces vamos a procurar que sea una mujer esa propuesta que voy a mandar al Senado y otro cambio que también vamos llevar a cabo para mañana, una consejera que va a ser mujer para el INEGI”.

Respecto a Alfonso Romo, fue el 19 de noviembre cuando criticó que el país era manejado como si creciera el 9% cuando está decreciendo 9% ello en una convención de Ejecutivos de Finanzas, días antes había calificado de vacilada su cargo como jefe de la oficina de Presidencia donde dijo “aconsejas pero no decides”.