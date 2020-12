Uso de cubrebocas no es indispensable: AMLO sobre opinión de OMS

No es indispensable el uso de cubrebocas para evitar el contagio, fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que pidió a jefes de estado tomar con seriedad la pandemia y el uso de cubrebocas.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario afirmó que él sólo se guía por las recomendaciones de las autoridades de salud como el secretario, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatell para mantener cuidados y la debida sana distancia.

“Yo me guio por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo pues toda la estrategia para enfrentar la pandemia, desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia que eso es lo más importante y el aseo, lavarse las manos y tener mucho cuidado, cuidarnos, que eso es lo fundamental”.

Por ello insistió que no está a favor de medidas coercitivas como quedarse en casa forzosamente pues recordó, muchas personas no tienen los ingresos quincenales y necesitan salir a trabajar. Cuestionado sobre su postura de campañas como la Ciudad de México, donde se recomienda el uso de cubre bocas, enfatizó, es necesario actuar libremente y atendiendo a las autoridades de salud.

“El que quiera ponerse el cubrebocas y sentirse más seguro lo puede hacer, yo no lo estoy impidiendo yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable, todos, todos, todos y que nos cuidemos, si se usa el cubre boca y de esa manera se siente la persona más segura adelante, todos a tener el cubre boca, si una autoridad así lo recomienda pues hay que hacerle caso”.

Pero insistió que como Jefe del Ejecutivo Federal se le ha recomendado cuidar la sana distancia y evitar eventos masivos en cada gira, aunque dijo sí se está atendiendo a la gente, aunque sea detrás del cristal cuando viaja en automóvil ante ello respondió a las críticas de una imagen difundida donde se ve a mujeres gritando y él en el vehículo con la ventana cerrada

“Tengo que subir el vidrio, a mis adversarios no les gusta que yo tenga el vidrio arriba pero es parte del cuidado, a mis adversarios no les gusta nada, de lo que hacemos pero sí tomo mis medidas, mi precaución, actúo de manera precavida.

- Pero no cree usted que si usara el cbre bocas sería un ejemplo para los demás ciudadanos?

- Pues me dice el doctor Hugo López Gatell que es el que me orienta y el doctor Alcocer que no es indispensable”.

Por cierto que también hizo referencia al momento que una mujer dio una cachetada a un integrante de su ayudantía cuando esta intentó hacerla a un lado mientras se manifestaba por la falta de tratamientos contra el cáncer. López Obrador comentó que se trata de un hombre llamado Abraham y que no es un guarda espaldas sino un politólogo que integra la ayudantía, enfatizó que a pesar de las provocaciones la orden es no responder a actos de provocación, pues comentó que se enteró que la mujer era parte de una organización que dejó de recibir recursos, es decir aseveró, ya no se benefician de los actos de otras administraciones.