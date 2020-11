Aprueba Senado reforma judicial

Con 83 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones el pleno del Senado de la República aprobó la Reforma Judicial que modifica los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107 de la Constitución Política.

En el debate Germán Martínez, senador de Morena, votó en contra de la reforma.

Afirmó que esta consolida un presidencialismo en el Poder Judicial.

Señaló que la misma olvida al ciudadano y provee de una justicia lejana y acusó una intromisión interesada en el procedimiento legislativo.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó esta reforma de “rapiña constitucional”, presentada por el presidente de la Corte en una “curiosa” coalición con la Presidencia de la República, donde no se escuchó a jueces, magistrados, ministros, especialistas, académicos y representantes de los sectores jurídicos del país.

“Es una reforma que busca la concentración del poder y no el acceso a la justicia”, dijo.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma.

Aseveró que esta no genera desequilibrios, como se acusa, tampoco atenta contra el federalismo y mucho menos concentra más facultades en el presidente de la Corte.

“¿Dónde está el empoderamiento del presidente de la Corte, dónde está el empoderamiento y desequilibrio de poderes en estas disposiciones? No lo encuentro. ¿En dónde está el empoderamiento de lo que se dice se creará el presidencialismo dentro de la Corte, cuando el presidente de la Corte tiene acotado un plazo legal del mandato que le fue asignado y que concluirá una vez que el periodo se cumpla. No se socava ni el federalismo, ni se imprime el uso de la complicidad o un exceso en las facultades del presidente”, destacó.

El panista Damián Zepeda, afirmó que esta reforma más allá de intrascendente, es negativa.

“Cómo es posible que creamos el cuento que va a cambiar la justicia con esto, si no tocas los temas importantes para transformarla: autonomía, independencia, un verdadero profesionalismo, inversión, facilidades de agilidad en los juicios, que la gente deje de decir no confío en la justicia. Están empoderando de más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por qué el Senado de la República está hincado sólo pudiendo ver, así como tuviéramos un tapa ojos, lo que nos envió el Poder Judicial, no puedes tocar otro tema, sólo lo que te enviaron”.Con esta reforma se fortalece al Poder Judicial, superándose las carencias que se tenían por décadas.

Se determina la facultad a la Corte para decidir las adscripciones o ratificaciones de jueces y magistrados.

Se facultad al Consejo de la Judicatura para resolver sobre violaciones graves de derechos humanos.

Se mantiene el amparo como vía para impugnar normas generales o actos de autoridad federal que afecten la soberanía de las entidades federativas.

Otros ejes de la reforma son:

Consolidación de la carrera judicial para todas las categorías, a la que se accederá mediante concurso de oposición.

Reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y el nepotismo.

-Capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de una Escuela Judicial.

Fortalecimiento del Instituto de la Defensoría Pública, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.

Establecimiento de plenos regionales en sustitución de los plenos de Circuito.

Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación.Las reservas presentadas por senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, fueron desechadas por el pleno.

La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.