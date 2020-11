Discute Senado reforma al Poder Judicial

Esta tarde el pleno del Senado de la República discute la Reforma al Poder Judicial impulsada por la mayoría morenista.

En la presentación del dictamen el líder de Morena. Ricardo Monreal, reconoció que se trata de un paso sin precedentes en la impartición de justicia, aunque no es una reforma acabada.

Monreal Avila rechazo que con esta reforma se empodere más al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, el senador del PAN, Damián Zepeda, recriminó que se trata de una reforma ordenada por el propio poder judicial, una reforma que no agilizará la impartición de justicia y que no tocará los privilegiados de los que gozan jueces, magistrados y ministros.

El posicionamiento más duro contra esta reforma lo expresó el senador de MC, Dante Delgado al calificarla como la una “aberración” y “rapiña constitucional”.

Dante delgado llamó al Senado no ser “obsequioso” y exhortó en particular a los senadores del PAN y el PRI a no dar su voto a esta reforma; si la apoyan, romperán, dijo, el Bloque Opositor.