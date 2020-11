Pide AMLO a Fiscalía investigación rápida por caso Lozoya y Videgaray

Al afirmar que es la Fiscalía General de la República la responsable en atender y resolver las denuncias contra ex funcionarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador, urgió a esta instancia hacer justicia rápida a casos como el ex director de Pemex, Emilio Lozoya y ahora los señalamientos contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En la mañanera desde Palacio Nacional indicó que si bien estas investigaciones llevan tiempo para tener una correcta integración y evitar que sean rechazadas por las autoridades, manifestó que tampoco debe permitirse el cúmulo de casos.

“Lo único que yo quisiera como cualquier otro ciudadano es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no sólo sea de consumo publicitario y propagandístico, o sea que no haya espectacularidad como era antes”.

Después que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles afirmara que el ex titular de Hacienda desvió recursos públicos a favor de campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, incluido el proceso de 2018, el Primer Mandatario confió en que se haga una correcta averiguación evitando que intervengan los próximos comicios.

“Hay que cuidar todo eso entonces para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad o sea que rápido la Fiscalía, con todo respeto, pues ya desahogue todos esos casos… pero entiendo también que ellos requieren tiempo porque están integrando las averiguaciones y están haciendo un buen trabajo”.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que por parte de la Presidencia no se presentarán denuncias contra los ex funcionarios y se mantendrá el respeto a la autonomía de la Fiscalía, quien será encargada de realizar los trámites necesarios, eso sí enfatizó que se mantendrá la colaboración que requiera al solicitar datos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.