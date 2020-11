La Fiscalía General de la República (FGR) A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo auto de formal prisión en contra de Iván Silvio Gabriel Pissaco Marrón de nacionalidad argentina por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.



Iván Silvio es integrante de la organización criminal denominada "Los Rojos" y participó en el secuestro de Silvia Vargas Escalera, hija del empresario Nelson Vargas.



Buscado desde 2009, cuando se libró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada, este sujeto escapó a la acción de la justicia moviéndose a diversos países.



De origen argentino, este hombre fungió como aval de quien habitó la casa donde mantuvieron secuestrada a Silvia Vargas Escalera en el 2007. Se supo de la participación de Iván Silvio como parte de la organización delictiva denominada “Los Rojos” de acuerdo a las pesquisas se supo que quien rentaba la casa en mención ya falleció.



Debido a la nacionalidad de Iván Silvio, se solicitó a INTERPOL Buenos Aires informar si podía localizarlo en su territorio, sin embargo se informó que su su último flujo migratorio de salida fue el 30 de noviembre de 2018 con destino a Nueva Zelanda, situación por la que se consultó a dicho país sobre su paradero, informando que el 12 de marzo de 2019 arribó a su territorio, pero lo abandonó siete días después con destino a Australia.



El 29 de enero del 2020, INTERPOL Canberra confirmó que la persona de interés ingresó con su pasaporte argentino, sin embargo, manifestó no poder detenerlo con la Notificación Roja de INTERPOL, por ser necesario tramitar la Orden de Extradición por la vía diplomática.



Al cumplirse con todo lo requerido, el 22 de febrero de 2020, INTERPOL Canberra informó que el fugitivo había abandonado su país (Australia) y que se encontraba viajando a Santiago de Chile, a donde arribó el 23 de febrero del mismo año.



En Chile no fue posible ubicarlo, por lo que nuevamente se solicitó la colaboración de todos los países miembros en Sudamérica e INTERPOL Buenos Aires para su localización. Finalmente, el domingo 01 de marzo de este año, INTERPOL Buenos Aires comunicó que este sujeto fue detenido alrededor de las 14:30 horas con fines de extradición con motivo de la Notificación Roja emitida a su nombre, solicitando se formalizara por la vía diplomática la solicitud extradicional, lo que se extendió a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República para tales fines.



El 14 de abril del presente año, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a la Cancillería Mexicana la petición formal con fines de extradición, misma que fue transmitida a su homóloga en Argentina el 15 de abril del mismo año, en cuyo acuerdo se autoriza su extradición, ejecutado en Buenos Aires, Argentina, trasladándolo a la Ciudad de México para su posterior internamiento y puesta a disposición de la autoridad que lo requiere.



Finalmente Pissaco Marrón fue detenido en Buenos Aires, Argentina, en un pequeño hotel del barrio de Montserrat, por la división Interpol de la PFA, al momento de su detención, el hoy extraditado no opuso resistencia, accediendo a las indicaciones de las autoridades argentinas.



Trascendió que durante su estancia en territorio mexicano, era un consumado jugador experto de Póker, donde gustaba de apostar fuertes sumas de dinero; al tiempo que combinaba esta actividad, con la del modelaje.