En Pumas ven viable la salida de futbolistas

Aún no se pierde la esperanza de que Alfredo Talavera pueda estar para la vuelta de los cuartos de final ante Pachuca, sin embargo en Pumas saben que es complicado arriesgarlo. Jesús Ramírez, director deportivo universitario, aceptó la evolución del portero, aunque confía en Julio González:

“Va bien su recuperación, es un hombre muy dedicado y eso le ha ayudado mucho. Él está en cancha, obvio no hace el trabajo al 100. Hay que esperar. El doctor y él definirán esta situación. Me quedo tranquilo, si no está Tala está Julio y a veces por acelerar puedes perder mucho. Sí él se siente apto él lo va a decir”.

Además de la serie ante Pachuca, en Pumas se ha vuelto común hablar de posibles salidas, principalmente la de Carlos González a Tigres. Chucho Ramírez no entra en detalles pero sabe que no podrá mantener al 100% de la plantilla:

🚨ATENCIÓN 🚨



🎙 Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, admite que no será sencillo retener a todos los jugadores para el siguiente torneo.#LiguillaW pic.twitter.com/CWIIh1QSnK — W Deportes (@deportesWRADIO) November 24, 2020

“No es una decisión fácil. El Ingeniero Silva y yo hemos platicado mucho este tema. En una visión de equipo quisieras mantener el plantel, pero también sabemos que hay imponderables. Hay situaciones diversas, que si tienen una cláusula de rescisión o si hay una oferta que le convenga al jugador y al club, y ésta prácticamente tiene que ser sí o sí entonces ya tendrías que buscar sustituto. No está uno exento de que algún jugador se pueda ir o no. Hay que esperar”.