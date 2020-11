Aprueba Senado el “uso adulto” de la mariguana

El pleno del Senado aprobó por mayoría de votos la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

En lo que se considera una sesión histórica, donde se emitieron 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones regulará el cultivo, producción, distribución, venta y consumo de marihuana para uso lúdico o recreativo (uso adulto).

Con este ordenamiento se eleva de 5 a 28 gramos la posesión de marihuana para consumo personal.

Se prevé sanción penal cuando la tenencia sea superior a 200 gramos.

La mayoría del PAN votó en contra del proyecto, que tiene propósito principal acabar con la estigmatización del cannabis.

En medio de la discusión del dictamen, Movimiento Ciudadano colocó en cada uno de los escaños, relojes en color verde, con la leyenda: “Llego la Hora de Regular”.

En los escaños de la bancada de Morena, también sobresalían carteles en colores verde y blanco, que decían: “No a la criminalización. Sí a la libertad”.

Los partidos políticos fijaron posición a favor y en contra del dictamen.

Julio Menchaca, senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia:

“Sin lugar a dudas este dictamen va a ser uno de los más polémicos que hayamos tenido, que vayamos a tener en esta legislatura, atendemos una prohibición de más de 100 años en donde se estigmatiza, se persigue, se criminaliza el uso de cannabis”, dijo

En tanto Damián Zepeda, senador del PAN expresó: “El grupo parlamentario del PAN hoy se manifiesta en contra de que se abra el mercado de las drogas. Este cambio que hoy se hace exclusivamente es o principalmente es para el que se quiera echar un churro por diversión. Sí alguien quiere consumir no nos metemos con su derecho, ese ya lo tiene. Pero, la solución era autoconsumo, plantas en tu casa, ser parte de una asociación o club, no tienditas en la esquina. Vamos a tener un problema de que no penalizan hasta 400 ‘churros’. ¿Qué creen que va a hacer mucha gente?, revenderlos a niños y jóvenes que se supone está prohibido”.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano: “Movimiento Ciudadano tiene la convicción de que México debe pasar de una política prohibicionista que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas a una política de ejercicio de derechos, libertades y desarrollo social”.

Silvana Beltrones, senadora del PRI:

“No podemos abordar el tema de las drogas a partir de la imposición de castigos, no se debe de tratar a los consumidores como delincuentes, se les debe tratar como pacientes. El objetivo no es criminalizar las adicciones, sino generar una estrategia con información adecuada y suficiente, sólo así cambiaremos el enfoque punitivo y criminal de la política prohibicionista que se le ha dado a la cannabis. Mientras que desde la tribuna Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD precisó: “Para el grupo parlamentario del PRD está es una sesión y, por supuesto, es un día histórico, constituye un hito en la historia moderna del país y de manera particular en la política prohibicionista de este tipo de sustancias, específicamente de la cannabis. Es un gran paso jurídico hacia la protección de los derechos fundamentales”.

La Ley Federal para la Regulación del Cannabis, consta de 64 artículos y 16 artículos transitorios.

Se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.

Expedirá las licencias para el cultivo, producción, distribución y venta de marihuana y proporcionará información de las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a su consumo.

El consumo adulto de marihuana en los domicilios, se podrá realizar siempre y cuando no haya menores de edad presentes.

Pero, queda prohibido en áreas de trabajo, públicas o privadas.

En la nueva legislación se establece que el consumo para fines médico, farmacéutico o paliativo, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Salud.