Encabeza AMLO inicio de primera etapa de Nuevo Modelo Laboral

Al agradecer a legisladores y representantes laborales, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio de la puesta en marcha de la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral avalado en el marco de la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario destacó que serán ocho entidades las que comiencen con la operación de modelos que permitan resolver en menos tiempo cualquier conflicto laboral.

“Si no se logra la conciliación se acude a los tribunales laborales ya no es la Junta de Conciliación sino el tribunal y eso es un cambio también profundo estructural porque la justicia laboral va a depender del Poder Judicial ya no es sólo la participación del sector obrero del sector empresarial y el Ejecutivo que a veces era el poder de los poderes, ahora es un tribunal independiente esto fortalece la división, el equilibrio entre los poderes”.

Para ello previamente el diálogo entre empleados y empleadores buscarán una conciliación por 45 días. Además destacó, se tendrá justicia para la elección de nuevos dirigentes sindicales.

“Que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, que haya voto directo, secreto que no haya imposiciones, que podamos avanzar en el establecimiento de la democracia en el terreno de lo laboral, esta reforma viene también a ser una respuesta a la petición que se formuló desde Canadá y Estados Unidos como requisito para la firma del nuevo tratado”.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, aseguró que de esta forma se rompen vicios del pasado haciendo realidad la libertad, la democracia y acceso de justicia en asuntos que tardaban hasta cuatro años en resolverse.

“La primera etapa está integrada por ocho entidades federativas a nivel federal y siete a nivel estatal, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas, y en el caso de Hidalgo a nivel federal y se empatará en algunos meses, son tres pilares los que se sostienen en la nueva reforma, nueva justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva”.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, con la reforma se prevén resoluciones más prontas de conflictos laborales.

“La gran apuesta en esta reforma es la conciliación, se prevé que el 60% de los conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones, no tengan la necesidad de llegar a un juicio, sino tendrán la posibilidad de alcanzar una negociación, la libertad, la autonomía y la democracia sindical, son principios garantizados en la constitución y en la ley”.

Además dijo se integran a trabajadoras del hogar. Arturo Zaldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que esta es una reforma laboral humanista.