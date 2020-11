Víctor Manuel Vucetich se enojó contra la FMF

El entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, explotó contra la FMF tras la lesión que sufrió Alexis Vega con la Selección Mexicana Sub-23 en el duelo ante Cruz Azul.

El jugador del Guadalajara será baja de 4 a 6 semanas y ante esto la Comisión Disciplinaria ya abrió una investigación contra Ignacio Rivero de Cruz Azul.

Ante esto el entrenador de Chivas declaró para TUDN lo siguiente.

"No hubo un reporte médico, no le hicieron una resonancia, no le dieron la debida atención. Es algo imperdonable. Las cosas se deben de hacer de una forma correcta, cuidando principalmente los intereses de los equipos. Los jugadores pertenecen a los equipos y estos con gusto apoyan a la Selección". Sentenció.