El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en Tabasco efectivamente se tuvo que optar por inundar las comunidades indígenas pobres de Nacajuca o a la capital del estado Villahermosa, y se decidió afectar la zona donde hay menos población al desfogar el agua de la presa Peñistas hacia esa parte del estado.

Reconoció que ha habido un mal manejo de las presas, pero se comprometió a elaborar un plan y integral para no volver a soltar agua de las presas hacia la planicie, de hecho adelantó que emitirá un decreto para mantener los vasos de las presas vacíos en tiempo de lluvias

Por lo pronto, aseguró que se atenderá a la población damnificada, que se apoyará en la recuperación de los enseres domésticos de todas familias afectadas.

“Se les van a reparar los daños se le va a entregar recursos para sus enseres, sus muebles, camas, refrigeradores lo que hayan perdido, a todos los damnificados y vamos a atender del problema de fondo. Por qué optar entre inconvenientes, que a mí me duele mucho, porque no habido un buen control de las presas y que lo va haber ahora”.

El presidente aprovechó para responder a las críticas por no haberse metido al agua en su recorrido por Tabasco, dijo que no quiso enfermarse solo para tomarse la foto, y porque además no puede acercarse tanto a la gente para guardar la sana distancia y evitar mayores contagios de COVID-19.

“Ahora que fui a Tabasco y me dice porque no nos visita a todos porque no está con nosotros de manera más presencial, a ver mójese. Pues no me puedo mojar nada más por la foto, no. Les digo a mis paisanos, me mojo y me enfermo o no guardo la sana distancia me enfermo de COVID-19, pues tampoco no?”.

López Obrador señaló que su gobierno se prepara para enfrentar el nuevo y muy fuerte huracán que pegará a Centroamérica y su trayectoria llega hasta Chiapas.