Dos grandes de la Liga Mx buscaron a Héctor Moreno

Héctor Moreno, defensa de la Selección Mexicana habló en exclusiva para W Deportes y en esta charla reveló si tiene pensado regresar pronto al futbol mexicano.

Buena pregunta, jaja. Me encantaría poder decirte: 100% sí, 100% no. No te lo podría decir, depende de muchas situaciones, del momento en que me busquen. Agradezco a quienes me han buscado, no era el momento. Estaba en Europa, ahora que estoy en Asia, estoy bien donde estoy. La mejor decisión, en conjunto, porque no solamente ya es futbol, es pensar en la familia y en lo que nos conviene y eso ha sido quedarnos en Qatar por un tiempo.

El zaguero reconoció que si tiene la intención de regresar a jugar en la Liga Mx.

Si tengo la posibilidad de ir a México, seguramente que lo pensaré, porque me gusta. Jugué muy poco, viví muy poco la liga mexicana, y, obviamente, que me gustaría volver a jugar ahí. Depende de muchos factores. Al final de cuentas, a ver si el paquete completo vale la pena”.

Además reconoció que Pumas y Chivas sí lo han buscado para regresar al futbol mexicano.

Sí, lo he comentado alguna vez, que he hablado con gente de Chivas, cuando estaba José Luis (Higuera) antes, ahora Mariano (Varela). Se puede decir, no hay ningún problema en decirlo. Agradezco muchísimo el interés. Con gente de Pumas he hablado, pero, en su momento, y no porque minimice o menosprecie las ofertas, porque nunca hemos hablado siquiera de dinero; me han preguntado la disponibilidad.

Finalmente así ve el nivel de la MLS con el de la Liga Mx.

Están a la par. En México por ser mexicano y en la MLS porque el futbolista mexicano tiene un buen mercado, entonces podría tener el interés de los equipos por ahí. Ahí, sinceramente, no he tenido contacto con nadie. Cuando se hablaba del Inter de Miami eran solo rumores, alguien se lo inventó y se fue haciendo una bola de nieve más grande cada vez. Obviamente, está dentro de mi cabeza. Si, al final del día, el paquete o lo que ofrecen, no lo económico, sino lo deportivo, vida, todo, obviamente influye. No es a ver quién me paga más. No pienso de esa manera. La mejor opción para la familia será lo mejor”.