Protagonizan película de Hitchcock…¡ pero en la vida real !

Por Octavio Garcìa

Como extraìda de una pelìcula de Alfred Hitchcock es la situaciòn que actualmente viven habitantes de la Unidad Habitacional Canal Nacional, en la alcaldía Coyoacàn viven pues denunciaron que cientos de aves llegan hasta ese lugar diariamente, lo cual ha dejado afectaciones en los alrededores.

Òscar Baca VAlencia habitante de la unidad explicò que todos los días, alrededor de las 18:00 horas, las aves llegan al lugar, por lo que deben tapar sus autos, ingresar a sus casas con paraguas y evitar salir, para sortear las heces.

“Te da miedo o sea, la gente no sale porque te vuelan alrededor de la cabeza o sea està asì como de terror la verdad sin exagerar es un espectàculo bastante aterrador yo dirìa ¿No? Si llegas a las seis y media siete de trabajar tienes que traer tu paraguas porque no puedes entrar porque hacen muchos los pàjaros y te estàn ensucie y ensucie la ropa, los carros, todas las ventanas y hemos buscado maneras de tapar los carros, las ventanas”.

Refiriò que las aves llegaron a su unidad desde el pasado 15 de agosto debido a que su “hábitat” fue destruido para construir nuevas edificaciones, por lo que los vecinos solicitaron a las autoridades que se les reubique en un sitio adecuado para ellas pues la idea dice Òscar uno de los afectados, no es matar a las aves sino reubicarlas pues temen por la salud de quienes habitan en la unidad.

“Lo que nosotros estamos buscando no es exterminar a lo pàjaros porque no es la idea no tenemos esa intenciòn sino que el gobierno la hace las obras en perifèrico y Canal Nacional asì como las obras del Metrobùs en el Eje 3 o Cafetales quitaron muchos àrboles y eso fue lo que ocasionó que todos esos pàjaros se fueron a a las unidades donde vivimos entonces ese es el problema real que tenemos un problema fuerte. Ya no es tanto un problema de estètica es un problema de salud porque nos estamos enfermando de las vìas respiratorias por todas las heces de los pàjaros qué hay ahí”, denunciò el habitante de la Unidad Habitacional Canal Nacional.

Por lo anterior el señor Baca Valencia junto con sus vecinos hacen un llamado para que tomen cartas en el asunto pues ahora con el confinamiento muchas niños que habitan en la unidad y adultos mayores corren el riesgo de contraer enfermedades respiratorias lo que es una invitaciòn para que se contagien de coronavirus.