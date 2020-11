No habrá venganza política en caso Lozoya: AMLO

El Gobierno Federal no ha presentado ni presentará denuncias en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por las acusaciones que realiza el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al pronunciarse por esperar a que siga el avance de las investigaciones que realiza al respecto, la Fiscalía General de la República.

Después que Lozoya Austin mencionara que el equipo de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto utilizó el dinero de los sobornos de Odebrecht para pagar asesores que implantaban estrategias para desacreditar a Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, el Primer Mandatario calificó como nueva esa información y negando venganzas políticas, reiteró su confianza en el trabajo del fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Vamos a esperar que la Fiscalía termine de integrar todos estos expedientes y se pida a los jueces que ellos decidan si hay culpabilidad, quiénes son los responsables, la postura del Ejecutivo, mi postura es de que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor con escrúpulos, que no se fabriquen delitos”.

Cuestionado si su gobierno detendrá las investigaciones en contra de su antecesor, al manifestar que su postura es borrón y cuenta nueva, López Obrador enfatizó que las autoridades determinarán si se debe juzgar a Peña Nieto, incluso antes que lo determine la población en la consulta popular que se realice el próximo año.

“Pues hay procesos legales que está en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncia, en contra de los ex presidentes, eso debe quedar claro, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y en caso de ser necesario como ya se decidió, llevar a cabo una consulta para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos opinemos, y a partir de ahí las autoridades actúen”.

E insistió en esperar a que las investigaciones avancen pues lo que sí dijo, la Fiscalía deberá probar la existencia de sobornos pagados a legisladores para la aprobación de la Reforma Energética. Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo Federal también aseguró desconocer que se realice una investigación en contra de Emilio Zebadua ex Oficial Mayor en las secretarías de Desarrollo Social y Sedatu, ello después que este se dijera dispuesto a ser testigo colaborador en la investigación contra Rosario Robles. Aunque comentó estar a favor de esa figura, aseguró que su administración no beneficiará a nadie.

“No conozco los detalles todo lo maneja la Fiscalía lo que sí sé es que están avanzando y no va a haber carpetazo, que no se van a cerrar los expedientes, puede ir lenta la investigación pero va a continuar, va a seguir su curso”.

También dijo desconocer la existencia de una ficha roa contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray pidió esperar a que informe la Fiscalía.