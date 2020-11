Podrían quitarse permisos a organizaciones donatarias: SAT

Se pondrá lupa a las empresas donatarias, para actividades sociales y humanitarias ya que se han detectado abusos sin contar que algunas, hasta son factureras, fue lo que afirmó Raquel Buenrostro jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En la mañanera de Palacio Nacional, la funcionaria comentó que hay más de nueve mil empresas donatarias, de las cuales muchas además no logran acreditar ni la propiedad de donativos.

"Muchas de las empresas a las que contratan para dar servicios aparentemente para una buena labor, son empresas factureras, tienen muchas empresas factureras, no estamos diciendo que sean todas pero sí e SAT tiene registradas un poco más de nueve mil empresas donatarias, de esas no todas se portan de la misma manera pero tenemos un buen grupo identificado… cuando nos metemos a la revisión de los gastos presentan facturas que ni siquiera están a nombre de la fundación o hace donativos de bienes y activos que no pueden acreditar la propiedad".

También señaló que ante ello la única sanción que puede dar la administración pública es quitarles la autorización tras revisar sus manejos pues señaló, muchas no han entregado informes en los últimos cinco.

"Tenemos que ser más transparente, que la gente sienta confianza que si dona para ahora el Covid, que sea para el Covid no para otra cosa o lo que sea pero que el destino está bien aplicado y quien no lo aplique bien se va a hacer una auditoría, revisar y si no pueden acreditar que el destino del recurso fue para un bien sin lucro, entonces se va a retirar la autorización".

Después que María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción calificó como grave que desde la tribuna presidencial se amenace que el SAT tendrá conocimiento de los donantes de esta y otras organizaciones de la sociedad civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista persecución o censura contra nadie.

"Esta organización presumía que buscaba la transparencia, entonces hay un doble discurso, ahora dicen que nosotros incurrimos en una infracción, cometimos un error al dar a conocer aquí quienes están financiando esa organización, primero es una investigación periodística y segundo no es un asunto de forma, es un asunto de fondo, la transparencia es una regla de oro de la democracia".

Por cierto que la titular del SAT, comentó que algunas de las empresas donatarias irregulares se encuentran en el sector salud donde las organizaciones cuentan con farmacias por lo que las donaciones recibidas son utilizadas para la compra de insumos para el negocio con el que cuentan.