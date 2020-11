Expertos en financiamiento verde e incluyente impulsan economía sustentable

Más de 30 personas expertas en temas financieros en los ámbitos verde, sostenible y cambio climático se reunirán los días 18 y 19 de noviembre en el Foro Virtual: Financiamiento para una recuperación verde e incluyente, para discutir temas relacionados con la economía sustentable.

Este Foro Virtual lo impulsa la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y tiene como objetivo ser un espacio de diálogo para impulsar la reflexión y propuestas desde la voz de distintos actores de los sectores público, privado y social sobre los avances y retos financieros necesarios para lograr una recuperación incluyente y verde ante los grandes retos que se viven actualmente.

Lo anterior lo mencionaron al anunciar dicho Foro, ahí la asesora y experta en cuestiones de mitigación y financiamiento al cambio climático por la GIZ México Gabriela Niño, explicó que las actividades que se desarrollará los días 18 y 19 de este mes, será de alcance regional, nacional e internacional donde se presentarán las acciones que se llevan a cabo por parte de los sectores público y privado y que cuentan con el apoyo de la GIZ México en materia de Financiamiento Sustentable.

Además, consideró que la crisis que vive la sociedad por COVID “es el primer aviso para cuidar el ambiente; sino conservamos las especies, si transgredimos los límites de los ecosistemas, si no cambiamos nuestra manera de comportarnos con el medio ambiente, no habrá sistema financiero que lo soporte, por lo tanto, no tendremos un desarrollo sostenible.”

Por su parte Alejandro Manríquez, asesor técnico de la GIZ México en el proyecto de la Agenda 2030 al hablar sobre la importancia de los mecanismos financieros impulsados en México durante este taller, señaló que en septiembre pasado el Gobierno de México colocó el primer Bono Soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global, por 750 millones de Euros.

Los recursos obtenidos mediante la emisión de este Bono se utilizarán en su totalidad para financiar acciones que contribuyan de manera directa al desarrollo sostenible de nuestro país. Este foro abrirá con la sesión magistral: El impacto de los instrumentos financieros de deuda. El caso de los Bonos soberanos emitidos por el gobierno Alemán y Mexicano.

Posteriormente se desarrollará la conferencia Retomando experiencias regionales sobre Financiamiento Climático en América Latina y el Caribe; Financiamiento para el cumplimiento de la NDC con perspectiva de género y DDHH finalizando con Taxonomía de financiamiento verde en México.

Para el segundo día de trabajo, durante la mañana se desarrollarán las conferencias Inversiones de Impacto. Incubando emprendimientos socioambientales en una coyuntura COVID-19 con incidencia en ANPs y Mecanismos de financiamiento para la agricultura regenerativa.

Por la tarde Green Recovery: Qué entiende la GIZ México por Recuperación Verde; el rol de los gobiernos subnacionales en la búsqueda de financiamiento climático e Infografía de programas del clúster de energía con temas de financiamiento.