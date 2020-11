Suspende SCJN acuerdo SENER sobre energías limpias en favor de Tamaulipas

En favor del gobierno de Tamaulipas y otros estados que promovieron controversias constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la suspensión definitiva de la aplicación del acuerdo de la Secretaría de Energía por el cual emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Debido a ello, las medidas que dictó la SENER para desplazar las energías limpias y renovables del mercado eléctrico mayorista, no serán aplicables hasta que se resuelvan todas las controversias interpuestas en su contra, es decir, hasta que la Suprema Corte resuelva su constitucionalidad.

En el caso particular de Tamaulipas, el gobierno del estado argumentó ante la Suprema Corte que con este acuerdo el Gobierno Federal invadió sus facultades originarias ya que los Tratados Internacionales y la Constitución General de la República establecen el deber de propiciar y alentar la transición hacia energías limpias y sustentables, así como la obligación de garantizar el acceso en condiciones no discriminatorias y competitivas a las energías renovables. Esto es, que es un imperativo jurídico que el país avance hacia una matriz energética que no dependa del carbón, los combustóleos y las demás fuentes fósiles.

Esta decisión cautelar da certidumbre jurídica a los más de 4000 millones de dólares de inversión privada en energías renovables que se han impulsado en el Estado de Tamaulipas desde el inicio de la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.