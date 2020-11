Morena prevé alianzas para 2021, pero condicionadas a que apoyen a la 4T

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, festejó que “el PRI y el PAN se hayan quitado las mascaras”y que estén renunciando a la simulación que los caracterizó tantos y tantos años. Lo que los une es fundamentalmente la corrupción, aseguró en su primer conferencia de prensa como presidente del partido.

“Este grupo es el tumor: todos unidos contra Morena”. Y eso son, un tumor, un tumor maligno, son el cáncer contra nuestro país y “el antídoto para extirparlos es Morena”.

Delgado anunció también que sí prevén alianzas con otros partidos como el Verde y el partido del Trabajo con miras a las elecciones del 2021.

Sin embargo, dijo que todos deberán tener un “compromiso inquebrantable” con los postulados de la 4T.

No se vale que en la lucha contra la corrupción haya titubeos, aseguró en clara referencia a la postura que tomo el PT en el voto en el tema de la desaparición de los fideicomisos.

“Tenemos que hablar definitivamente con el Partido del Trabajo. A mí no me gustó la posición que tomaron en contra de la iniciativa del presidente de terminar con los fideicomisos. Las alianzas que vamos a hacer tendrán como condición inquebrantable apoyar a la cuarta transformación, porque no podemos tener aliados que digan en esto si vamos pero en esto no vamos”.

Informó que ya están en plena reorganización del partido con miras a las elecciones del próximo año.