Buen Fin, banderazo de recuperación del consumo interno: CONCANACO

Los Negocios que han permanecido pese a la pandemia, podrían recuperar algo de lo perdido, durante el B, ya que la reactivación económica aún está lejos.

Así lo reconoció en conferencia de prensa el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) José Manuel López Campos, quien confió que con este programa, inicie la recuperación del consumo interno.

“El Buen fin, va a ser el banderazo de inicio de la recuperación del consumo interno, y hablamos de recuperación y no de reactivación, porque se van a recuperar las que hayan podido reactivarse y no tenemos que aceptar que muchos de los establecimientos que ya se reactivaron, esto es que están funcionando, con los aforos que les permite el semáforo epidemiológico no logran alcanzar sus niveles de equilibrio y mucho menos el de tener ventas que las permitan tener utilidades, crecer e ir aumentado el tamaño de la economía en el país”, puntualizó López campos.

El dirigente del comercio organizado criticó que otras empresas, principalmente cadenas transnacionales que operan en el país, se hayan adelantado a esa estrategia, señaló que es momento de mostrar solidaridad ante lo que ocurre en el país derivado de la pandemia y señaló que en otras naciones cuando se registran esas prácticas la propia sociedad quita su preferencia a quienes no son solidarios, por lo que lamentó que se hayan adelantado a estas ventas y confió en que sea la última vez que se registra.