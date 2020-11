Llama INAI a proteger datos personales durante el “Buen Fin”

A fin de evitar que las personas sean víctimas del mal uso de sus datos personales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pide a la población extremar precauciones en el cuidado de su información durante las compras del Buen Fin 2020.



Del 9 al 20 de noviembre, diversos establecimientos comerciales ofrecerán descuentos o promociones de fin de año; en esta ocasión, se prevé que las ventas en línea sean una de las principales vías para ofrecer y adquirir productos y servicios, debido a la emergencia sanitaria por el brote de COVID-19.



En la mayoría de los casos, para poder efectuar una compra por Internet, es necesario proporcionar algunos datos personales, como el nombre, correo electrónico, teléfono, domicilio, número de tarjeta bancaria, código de seguridad, entre otros.



Ante ello, el INAI invita a las personas a seguir las siguientes recomendaciones:



Verificar que el sitio electrónico donde realice su compra sea confiable y su dirección electrónica empiece con la figura de un candado cerrado en color verde y las iniciales “https”.



Leer con detenimiento el Aviso de Privacidad para conocer con claridad el manejo que se le dará a sus datos personales y revisar que se ofrezca la opción de autorizar o rechazar el uso de la información para fines de publicidad o mercadotecnia.



Compartir solo los datos personales necesarios para realizar sus compras y consultar las políticas de seguridad y privacidad de la tienda.



Ser cauteloso con las ofertas que condicionen a proporcionar datos personales, pues podrían ser fraudulentas.



Conservar los comprobantes, número de identificación o folio de todas las compras que se realicen.



Monitorear constantemente sus estados de cuenta para detectar cualquier actividad sospechosa.



Activar las notificaciones o el bloqueo temporal de su tarjeta bancaria para evitar compras no autorizadas o cargos no reconocidos.



Visitar el micrositio #IdentidadSegura a fin de y conocer como prevenir y actuar en caso de robo de identidad.



El INAI recuerda a todas las personas que, como titulares de sus datos, tienen derecho a:



Que los datos personales solicitados durante sus compras en el Buen Fin se usen sólo para las finalidades que el Aviso de Privacidad precisa.



Que las empresas y comercios les informen sobre los fines, para los cuales se utilizarán los datos personales proporcionados.



Que sus datos personales sean obtenidos por medios lícitos.



Que les recaben únicamente los datos personales necesarios para la prestación del bien o servicio solicitado.



Que sus datos personales estén resguardados bajo medidas de seguridad adecuadas, para evitar su pérdida, destrucción, alteración o uso no autorizado.



Solicitar que sus datos personales sean eliminados, cuando ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recabados, o de ser el caso, a que se mantengan actualizados.



Para conocer a detalle estos y otros derechos sobre sus datos personales, los ciudadanos pueden consultar y descargar la Guía para Titulares de Datos Personales.