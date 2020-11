Voluntarios CDMX participarán en fase 3 de vacunas contra COVID-19

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum confirmó que voluntarios de la ciudad van a participar en la fase 3 de las vacunas que están desarrollando las farmacéuticas Janssen y CanSino Biologics contra el COVID 19.

“En la vacuna de CanSino van a participar centros de salud de Xochimilco y Tlalpan y en la vacuna de Janssen son centros de salud que están en Iztapalapa”, informo.

Janssen ha confirmado que busca aplicarla a cinco mil voluntarios en la Ciudad de México, aunque para la aplicación de las dos vacunas se ha señalado que podrían participar hasta 15 mil capitalinos.

La Jefa de Gobierno dijo que el anuncio se hará en los próximos días.

Por otra parte, y a pesar de las fiestas clandestinas que se registraron en la ciudad el pasado fin de semana con motivo de Día de Muertos, la jefa de Gobierno dijo sentirse orgullosa de los habitantes de la ciudad.

Los capitalinos son “muy solidarios” y “han demostrado en muchas ocasiones que salen solidariamente a darle la mano a los otros frente a situaciones difíciles. Y esto no ha sido la excepción”.

Reiteró que no aplicarán medidas coercitivas para quien no cumpla con las medidas sanitarias: “En la Ciudad de México la democracia y las libertades sin pandemia o con pandemia son principios. Hay quien prefiere utilizar medidas coercitivas, autoritarias y nosotros no somos de esa idea. Esta ciudad es una ciudad libertaria. Es una ciudad de derechos.

Respecto a la critica del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto a alto numero de fiestas clandestinas que se realizaron en la capital del país este fin de semana señaló que: “no voy a entrar en conflicto con él. Él tiene un estilo en donde le interesa entrar en conflicto y nosotros no vamos a entrar a ese debate”.