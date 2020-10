Inexperta en seguridad, dice oposición a nombramiento de Rosa Icela

La oposición en el Senado cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, propusiera un perfil político como el de Rosa Icela Rodríguez y no el de un experto en seguridad para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Afirmó que la ex colaboradora de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se sacó “la rifa del tigre” con este nombramiento.

Damián Zepeda, ex coordinador del PAN, declaró que el presidente tiene el derecho de nombrar a quien él considere para ese cargo, pero, señaló, el problema de esta administración, es que la estrategia de seguridad pública ha sido un fracaso.

Dijo que este perfil tiene que ser revisado detenidamente y a detalle, antes que el Senado la ratifique en el encargo.

“Pero, no sirve de nada una Secretaría de Seguridad que está de adorno, mientras quienes se encargan de la seguridad pues realmente son las Fuerzas Armadas. Porque todo lo que se prometió hacer, no se ha hecho. Se dijo que se iba a sacar al Ejército de las calles, que no funcionaba esa estrategia y tiene razón. Pero, sin embargo hoy está más militarizado que nunca México. Se dijo que se iba a hacer una Guardia Nacional civil, profesional y hoy lo único que tenemos es las Fuerzas Armadas con otro sello. Se dijo que se le iba a apostar a la inteligencia, realmente se usa para fines políticos, más que para temas de crimen organizado. Si esta estrategia continúa no importa quién esté al frente, eso va a fracasar. Pero, de ella en particular, necesitamos analizar el perfil, pues, así fuera la experta número uno del mundo, si la secretaría la tienen de adorno, no sirve”, declaró.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, indicó que si el presidente le dio la confianza a Rosa Icela Rodríguez, entonces se le exigirá que dé resultados y corrija el trabajo de su predecesor, Alfonso Durazo.

“Por supuesto que es un perfil político, pero bueno la responsabilidad es del Ejecutivo Federal. Yo la verdad tampoco deseo que le vaya mal, sí le va bien a esta señora y le va bien al presidente bajarán los índices de seguridad”, apuntó.

Damián Zepeda y Manuel Añorve anticiparon que la próxima secretaria de Seguridad será citada a comparecer para que explique cuál es su programa de acción para bajar los índices de seguridad.