Sebastián Saucedo de Pumas no votará por Donald Trump

Tom Brady, Dennis Rodman, Myke Tyson, Terrel Owens y Connor McGregor, son ejemplos de algunas de las pocas leyendas del deporte estadounidense que están del lado de Donald Trump de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Pero vayamos de la minoría hacia la generalidad de los máximos exponentes deportivos que no están de acuerdo con que Trump sea reelegido como presidente.

La NBA es la competencia que más ha levantado la voz en apoyo al movimiento Black Live Maters, símbolo de protesta ante el racismo. Por su parte LeBron James se manifestó con el pronunciamiento More Than a Vote, más que un voto, para aprovechar su alcance mediático.

Floyd Mayweather, Lewis Hamilton, Michael Jordan, Serena Williams son solo algunos de los dioses del deporte que no están en favor de Donald Trump. Stephen Curry incluso apareció cantando en algún video la frase “Trump tiene que irse” en compañía de manifestantes.

En México existe un caso similar y es Sebastián Saucedo, jugador mexicoamericano de Pumas quien en exclusiva para W Radio aseguró que emitirá su voto a la distancia y dejó clara su postura contra Trump:

“Claro (que votará), yo creo que vamos a sacar el presidente que está ahorita, la verdad que mucha gente no lo quiere, muchos atletas de la NBA, de futbol americano, todo tipo de atletas no lo quiere y sí hay que sacarlo”.

El futbolista norteamericano de Pumas, Sebastián Saucedo, relevó que no votará por Donald Trump 😱. pic.twitter.com/SSzwgsp45N — W Deportes (@deportesWRADIO) October 29, 2020

Sebastián Saucedo habló con coraje ante el actual presidente de Estados Unidos:

“Hay muchas cosas que él no las hace bien. Por eso hay muchas protestas, muchas cosas que pasan que no deben pasar. El racismo tiene que parar, eso es máximo. El racismo no se puede hacer, es una de las cosas que está pasando allá que hay mucho racismo”.

A pocos días de la decisión del pueblo estadounidense los gritos del deporte seguirán existiendo aprovechando su fuerza, coraje y empuje, que simplemente piden justicia social hacia su causa.