Habrá diálogo con gobernadores, siempre y cuando no haya politiquería: AMLO

Al afirmar que no permitirá que se utilice la imagen presidencial con interés partidista, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe diálogo con todos los gobernadores cumpliéndoles además la entrega en tiempo y forma de los recursos que les corresponde por parte del gobierno federal.

En la mañanera, el Primer Mandatario enfatizó que no se permitirán actos de politiquería pues insistió que lo que buscan los integrantes de la Alianza Federalista, que insisten en reunirse con el Jefe del Ejecutivo, es obtener votos para sus partidos políticos en los próximos comicios.

“Hay dialogo siempre y cuando no haya politiquería porque imagínense utilizar la imagen presidencial para cosas partidistas, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad, de repente plantean de que, no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la federación, no hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la república, sino que hay una inconformidad, primero ya lo dije ayer no se les debe nada”.

Y fue el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien aseguró que los recursos han sido entregados en tiempo con más de 638 mil millones de pesos de participaciones federales con un incremento mayor al 2% respecto al 2019.

“Hasta ahora en total de lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638 mil millones de pesos de participaciones federales y esto representa un incremento de 2.9% con respecto del mismo periodo del 2019… mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades, nosotros no lo podemos disminuir y hay dos temas, primero esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal”.

Y se destacó que además ante la crisis sanitaria se utilizó un fondo compensatorio de 70 mil millones que se están dando a las entidades federales. Tras mencionar que gobernadores como Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, proponen que se dé un mayor presupuesto a los estados con mayor aportación, López Obrador pidió que el tema se resuelva en el Congreso ya que incluso menciono, algunos de los que ahora se manifiestan, estuvieron a favor de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.

“Y que se busque el consenso desde luego también si se va a proponer en la reforma constitucional, que el Congreso resuelva, desde luego también si se va a proponer en la reforma quitarle recursos al Gobierno Federal no lo vamos a permitir ¿pues cómo? si ahora como nunca la gente está recibiendo apoyos del gobierno federal de manera directa, cómo le vamos a dejar los recursos a ellos pues van a seguir como siempre apoyado a los de arriba”.

Recordó que fue en el 2007 cuando se hizo un cambio para que se dieran más recursos a los estados que tienen más población por otra parte insistió que muchas de las entidades siguen en deuda con la federación al no brindar lo que les corresponde por la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ni al ISSSTE, FOVISSSTE entre otras responsabilidades.