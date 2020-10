Carlos Loret comparece por caso Florence Cassez

El periodista Carlos Loret de Mola reiteró este miércoles que cometió un error periodístico grave hace 15 años, al no darse cuenta que la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, en diciembre de 2005, era un montaje.

Tras comparecer ante las autoridades en calidad de testigo sobre este asunto, el periodista rechazó tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad y reiteró que no se cansará de ofrecer disculpas por no haberse dado cuenta, “hice 4 mil programas matutinos en televisión de tres horas, ¿se imaginan? Uno comete errores. Sin duda este fue el más grave de los errores que cometí y lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo y ofrecer disculpas”, señaló.

Agregó que tampoco puede negar el ataque sistemático y permanente del presidente López Obrador y sus personeros en su contra utilizando el Caso Cassez, un tema de hace 15 años al que hace referencia cada que presenta un reportaje bien documentado, contundente. “Sí, acepto que cometí un error, fue un error grave no haberme dado cuenta, pero no me coludí ni organice ni colaboré ni solicité algo de esta naturaleza y esa es la verdad diga lo que diga el que habla todas las mañanas”.

El periodista Carlos Loret de Mola recordó que en la resolución final que significó la liberación de Florence Cassez, la Suprema Corte de justicia dejó en claro que los diversos medios de comunicación que transmitieron ese día no tuvieron nada que ver y no se les puede responsabilizar de una acción fraudulenta de la autoridad.

Detalló que en la comparecencia que duró 7 horas, Israel Vallarta (quien fue acusado de secuestro y detenido en 2005) le hizo 44 preguntas donde le insistieron que ‘cómo era posible que no se haya dado cuenta que era un montaje’ pero no se presentó una sola prueba o testimonio señalándolo por armar el montaje o haber sido cómplice.