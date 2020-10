Titular de Economía comparece ante diputados

La titular de Economía, Graciela Márquez, admitió que el “pacto fiscal” no refleja las aportaciones que hacen las entidades federativas a la Federación , respecto a los recursos que se les devuelven como participaciones federales.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, la funcionaria de alguna forma dio la razón a los reclamos que hacen los gobernadores de la Alianza Federalista, pero les recordó que dicho acuerdo no es para que les regresen la misma cantidad que aportan o más, pues se trata de un pacto redistributivo para cerrar las brechas de desigualdad que presenta varios estados sobre todo del sur sureste del país.

No obstante, Graciela Márquez, dijo que el pacto fiscal puede ser susceptible de sufrir modificaciones, tal como lo ha planteado el Secretario de Hacienda, Arturo Herrea, quien tiene una relación directa con los mandatarios estatales inconformes con la distribución presupuestal.

“Efectivamente el pacto fiscal no refleja la contribución de cada una de las entidades, el pacto fiscal es eso, un pacto donde cada una de las entidades federativas acepta un porcentaje de lo que aporta a la Federación y no es de manera directa, porque de otra manera no tendría sentido el pacto en sí mismo. Y pues lo que se puede hacer en todo caso, es revisar y así lo ha anunciado el Secretario de Hacienda, revisar las potestades fiscales que aún tienen estados y municipios”.

Durante más de 5 horas, la titular de Economía, recibió fuertes cuestionamientos de los legisladores de oposición que le preguntaron sobre los apoyos del gobierno a micro, pequeñas y medianas empresas ante la pandemia, sobre el crecimiento de la economía informal tras el galopante desempleo que ha generado la parálisis económica, entre otros asuntos.

La Secretaria de Economía trató de contestar todas las preguntas de los representantes populares, pero llamaron la atención los constantes ataques de tos de la funcionaria, como se lo hizo notar la diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel.

“Se siente usted bien? he escuchado en repetidas ocasiones que está tosiendo, no sé si le pueden ofrecer agua o estamos en condiciones de continuar con la comparecencia. Cuídese, nos interesa su salud y la de todos los compañeros diputados”

Graciela Márquez, respondió que se encuentra bien de salud, que se ha aplicado las pruebas diagnósticas y todas las medidas sanitarias correspondientes.

“Me siento bien y he tomado todas las precauciones para estar aquí con ustedes, les decía que anoche me hice una prueba de Covid y antes de venir he tomado la sana distancia, me tomaron la temperatura y he estado usando gel y un poco de agua, gracias”.

Cabe mencionar que la titular de Economía había solicitado a los legisladores que la reunión fuera virtual, pero al final tuvo que acudir al recinto de San Lázaro como lo habían programado originalmente los diputados.