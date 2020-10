El mensaje de Zlatan Ibrahimoviç tras superar el Covid-19

¡Zlatan Ibrahimovic de nuevo la rompió! Pero ahora el futbolista sueco del Milán lo hizo afuera de las canchas.

El jugador es el protagonista de un video en donde manda un mensaje para la prevención del Covid-19, cabe recordar que Zlatan lo contrajo pero finalmente pudo vencer a la enfermedad.

“El virus me ha retado y he ganado pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Usa la mascarilla y mantén la distancia de seguridad siempre”. Es el mensaje que manda el sueco en este video que circula en las redes sociales.

Cabe recordar que Ibrahimovic está teniendo una temporada de ensueño a sus casi 40 años, ya que tiene al Milán como líder del Calcio en Italia.