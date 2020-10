Llama AMLO que partidos “ayuden” para realizar encuesta de expresidentes

Al recordar que reciben recursos públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los partidos políticos que ayuden para la realización de la encuesta para juzgar o no a ex presidentes de México.

Después que la Junta General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la propuesta de recursos por casi mil 500 millones de pesos y no dos mil, para realizar la consulta popular el Primer Mandatario pidió esperar para ver si se reduce la propuesta aún más en los próximos meses, pero llamó a los partidos políticos, entrarle a la ayuda.

“SI hace tres meses llevaban dos mil y ahora van a ser mil 500 si nos esperamos tres meses más van a ser mil, no, tres meses pueden ser 500, yo creo que sí se resuelve, no debe de ser una limitación, un obstáculo lo del presupuesto, si se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos y si no a los mismos partidos a que ayuden porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta y muchos ciudadanos de manera voluntaria”.

Este martes, el INE explicó que dichos recursos, en caso de ser aprobados por el Consejo General, deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del INE para 2021.

Por cierto, que su consejero presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que la autoridad electoral cumplirá con el mandato de organizar este primer ejercicio de Consulta Popular, apegándose a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, además de que será vigilante de que todos los actores políticos cumplan con las reglas electorales.