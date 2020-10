Preocupado y ocupado, se dice AMLO por repunte de casos de COVID-19

Ante el aumento de contagios del COVID-19 en el país y un posible rebrote, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió nuevamente a la población implementar las medidas sanitarias para evitar una mayor propagación de la enfermedad... y dejo en claro que no es lo mismo “aumento que defunciones” las cuales dijo siguen reduciendo.

“Debemos estar pendientes, no confiarnos, seguir llamando a la gente a que nos ayuden, pero si me preguntan a mi como presidente si estoy preocupado, sí, sí estoy preocupado, claro estoy más ocupado”.

Durante la mañanera en Palacio Nacional aseguró que además de preocupado, su gobierno está ocupado por la pandemia, aunque reiteró que no impondrá medidas coercitivas para impedir la movilidad.

“No es una actitud de confianza hacia la gente, es ponerse por encima como autoridad y ver a los ciudadanos como menores de edad, como que no entienden y como que ni modo, sólo es a fuerza, no, no, yo lamento que eso se esté aplicando en Europa, ni en los peores momentos de Europa habían, esos toques de queda y esas medidas, claro que para un conservdor eso es mole de olla”.

Por otra parte, López Obrador anunció que ya está listo el acuerdo con Naciones Unidad para la adquisición de medicamentos en el extranjero a fin de abatir el desabasto en todos los rubros incluidos los tratamientos contra el cáncer.

“Es probable que mañana hagamos el anuncio porque vamos ya a entregar más de 30 mil millones de pesos de anticipos para el abasto de los medicamentos, no van a faltar los medicamentos y gratuitos, atención médica y medicamentos gratuitos y quien va a llevar a cabo la compra es la UNOPS este organismo de la ONU encargado de la transparencia para garantizar cero corrupción y que nos rinda el presupuesto”.

Enfatizó que de esta manera se evitará “trafiques” y mezcolanza del poder político con el de las grandes empresas farmacéuticas. Respecto a la investigación en torno al reciente robo de medicinas para tratar el cáncer de niños, dijo que sigue adelante y pidió a la gente que si tiene información al respecto la dé a conocer.