Alerta Mexicanos Primero sobre desaparición de Escuelas de Tiempo Completo

La organización de la sociedad civil Mexicanos Primero alertó sobre la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo, el cual beneficia con un horario ampliado a 27 mil escuelas y 3.6 millón de niños, además de otorgar alimentación a 1.4 millones de estudiantes.

Al organizar el conversatorio "Hablemos de Escuelas de Tiempo Completo", para conocer las opiniones de estudiantes de diversos estados del país como Hidalgo, Tamaulipas, Jalisco, desde preescolar hasta quinto de primaria acerca de este programa los alumnos manifestaron en general extrañar de las Escuelas de Tiempo Completo, las clases presenciales, la convivencia con sus compañeros, la alimentación y sobre todo la guía personalizada de sus maestros.

“Yo lo que extraño de la escuela en general pues aprendemos más y que la mayoría de mis compañeros son de bajos recursos y se la pasan casi todo el tiempo en la calle y pues ahí la escuela está segura y los maestros nos cuidan y pues comemos ahí...las clases y que en inglés no tengo que traducir..pues lo que uno extraño todas las cosas de materias y divertirme también con nuestro compañeros pero más aprender...que yendo a la escuela es más fácil que pongamos atención o hacer la tarea ahí porque luego se nos olvida o algo así”.

Por su parte Azhareli Ruiz integrante de Mexicanos Primero también calificó como preocupante el recorte de casi 700 mdp al Consejo Nacional de Fomento Educativo, modelo que atiende la instrucción académica de las escuelas más pobres y marginadas del país.

Tras el confinamiento por la pandemia, las clases a distancia y el atraso de los alumnos por la desigualdad de recursos, la representante de Primero aseveró que en el proyecto presupuestal no se contempló la recuperación y fortalecimiento de los procesos escolares por la emergencia sanitaria.

“Tenemos que levantar la voz para decirle a nuestras diputadas y diputados que el desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo es un error, estamos escuchando aquí de nuestras invitadas e invitados cómo ellos sienten que su desarrollo integral pues ha sido mejor, cómo sienten que aprenden mucho más y como bien pueden ver todas esas horas extra pues no son horas extra perdidas”, sostuvo la activista.

Al cuestionárseles sobre qué actividades realizaban durante las horas extras que representa estar en una escuela de tiempo completo respondieron que talleres de arte y educación física, y en menor parte el estudio de las matemáticas así como el apoyo de alimentación.

En cuanto a los menores al preguntarles sobre cuánto tiempo llevan en una escuela de tiempo completo y si ha habido cambios en su vida escolar dijeron que entre tres y cuatro años, y que se aprovechan más las clases y aprenden más y la convivencia con maestros y compañeros es más larga.

En cuanto a qué materia era su favorita y que extrañaban más de sus clases presenciales algunos dijeron que Ciencias Naturales, también matemáticas porque era más fácil su comprensión estando el maestro presente, además Educación Física porque era al aire libre y ahora es desde casa que no es igual.

Por último a la pregunta de cómo les afectaría el que desaparecieran las Escuelas de Tiempo Completo, algunos dijeron que sus padres no podrían ir por ellos cuando salieran; se cortaría la convivencia con maestros y compañeros y en el peor de los casos se quedarían sin comer o no comerían en un horario establecido.

“A mí me afectarìa en que a lo mejor mi mamá no podría ir por mí a la escuela o mi papá y aprenderíamos menos...no aprenderíamos como antes y aparte también habría niños que se la pasarían la mayoría en sus casa solos y pues podrían agarrar malas amistades y meterse cosas malas porque sus papás no están al pendiente de ellos y también se quedarían niños sin comer....Mis papás trabajan los dos y llegan un poquito más tarde y yo me quedo sola”, dijeron los estudiantes.