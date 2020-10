Se empecina en regresarnos a los años 50, Gálvez a Nalhe

La secretaría de Energía, Rocío Nahle, ante senadores defendió el proyecto de la refinería de Dos Bocas, porque México necesita ser autosuficiente en la producción de gasolinas.En la tribuna del Senado advirtió que el sector energético no se abrirá a privados, porque para Pemex esta asociación no ha sido rentable.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que este gobierno no ataca a la iniciativa privada.

“Nosotros no atacamos a la iniciativa privada, trabajamos con ellos. Mostramos contratos leoninos, mostramos corrupción, mostramos malversación, mostramos malas prácticas, eso es lo que hemos estado haciendo, pero no con la iniciativa privada, en general, ¿no?, y se tiene que mostrar, porque hay que reportarle al pueblo y porque estamos en negociaciones para decirle no puede ser”, aseveró.

Al comparecer ante la Comisión de Energía del Senado, Nahle García resaltó los logros de su gestión al frente del sector, entre ellos:

La estabilización de la producción petrolera y la refinación de gasolinas propias.

Argumentó por qué es relevante el proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, cuyo costo total será de 8 mil 919 millones de dólares, producirá 340 mil barriles por día, tendrá una rentabilidad del 14 por ciento y su construcción estará terminada en 2022.

Mencionó que como ocurre en China, con 19 refinerías; en India, con 24 refinerías, entre ellas la más grande del mundo, así como en otros 7 países, entre ellos, Japón que no produce petróleo, pero sí cuenta con 29 refinerías, México debe caminar a la autosuficiencia en gasolinas.

“Esto obedece a la política de autoabastecimiento para reforzar su seguridad energética a través del incremento de la producción de combustibles, tal como lo hacen otros países. Esto, por supuesto, que es necesario ir caminando a la autosuficiencia y hacer una refinería nueva”. La funcionaria recibió críticas de senadores del PAN, PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, por el desdén de este gobierno hacia las inversiones en energías limpias y privilegiar el uso de energías fósiles.

Así, la cuestionó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez:

“Mientras los países como China, Estados Unidos, la India, Australia, Europa, toda la Comunidad Económica Europa trabajan impulsando una transición hacia las energías renovables, usted está empecinada con regresarnos a los años ’50 del siglo pasado y petrolizar la economía nacional, como si eso fuera la salvación del país. El golpe a las energías renovables, es imperdonable. ¿A caso su secretaría va a prohibir la venta de vehículos eléctricos, secretaria, para que podamos consumir la gasolina de Dos Bocas?, es una pregunta.

Rocío Nahle, reviró a la panista:

“Ni son tan baratas, ni son la madre de la caridad las que vienen. ¿Sofismas de energías limpias?, bueno las energías limpias como tal, pero la aplicación que se hizo en México cuando le muestro esto de transmisión y de que son baratas y de que sha la, la, la, la, sí es un sofisma. Hay que poner a las energías limpias con sus números”.

La secretaria afirmó que la asociación de Pemex con particulares, no ha sido rentable hasta ahora para la empresa productiva del Estado.

“Y en materia de contratos petroleros, el Estado cuenta actualmente con 103 contratos para la explotación y extracción, contratos que se hicieron en el gobierno pasado. A los resultados del mes de agosto registran una inversión de 3 mil 936 millones de dólares, se había comprometido una inversión de 8 mil 629 millones de dólares para este tiempo y, nada más se han invertido 3 mil 936, hay un avance en inversión del 46 por ciento. Pero, tenemos aparte, 7 contratos de farmout (asociaciones) que son Pemex con privados y un contrato más que es Ek Balam sin socio, a agosto de 2020 registran una inversión de 2,019 millones de dólares y, 99 mil barriles por día de producción. Pemex realiza inversiones fuertes y el trabajo en esto que va con socios, la inversión que se había dicho era de 4,582 y, solamente se han invertido 2,019 millones de dólares. Aquí, está el factor de Pemex, por eso no hemos abierto nuevas rondas, si no hay resultados con las que hay y, por eso se está invirtiendo en Pemex y, por eso tenemos que rescatar a una empresa tan importante”, aseguró.

La secretaria de Energía mencionó que México debe dar el salto a la energía nuclear, una de las más seguras y puso como ejemplo a Estados Unidos, que cuenta con 40 plantas.

Antes de iniciar la comparecencia se guardó un minuto de silencio por el deceso Joel Molina, senador de Morena, que murió por Covid-19 el sábado pasado.