Al afirmar que no es posible culpar a nadie por la situación económica que se ha dado por la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la gente ha decidido por prudencia, evitar solicitar créditos a la banca pues aseguró, las tasas de interés siguen siendo muy altas,

Después que banqueros aseguraran que los bancos sí están otorgando créditos pero la población no los solicita, el Primer Mandatario recomendó a dicho sector bajar más sus tasas y hacer los préstamos más atractivos.

“Muchos no quieren endeudarse, están actuando con mucha prudencia tanto los ciudadanos como empresarios y no dejan de estar altas todavía las tasas de interés, las está bajando el Banco de México pero tienen que bajar más todavía para que la gente solicite los créditos y también que haya promoción para entregar los créditos, de parte de la banca, no se trata de culpar a nadie, es una circunstancia especial y yo espero que pronto haya una recuperación plena en la economía”.

Recordó que ha sido el gobierno federal implementó créditos para los sectores formal e informal que fueron afectados por la pandemia.

“Ya llevamos más de dos millones de créditos entregados a pequeñas empresas del sector formal e informal, si incluimos créditos personales y créditos de vivienda vamos a llegar a tres millones de créditos, entonces esto es abajo, no es la banca comercial, es un mecanismo que se estableció para apoyar a pequeñas empresas que no despidieron a sus trabajadores con la pandemia y se les dio este apoyo, con una tasa de interés baja a pagar a tres años, 800 pesos mensuales, un crédito de 25 mil pesos”.

A pesar de todo dijo que se está saliendo delante de la crisis económica que ha dejado el Covid-19 con situaciones que se han dado como el incremento del 10% en el número de remesas en comparación al año pasado. Enfatizó que también siguen en aumento la recuperación de empleos por lo que insistió, de seguir el ritmo actual, en el primer trimestre del 2021, será posible recuperar los empleos que se tenían antes de la llegada del Coronavirus.