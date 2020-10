Está funcionando la estrategia ante pandemia de COVID-19: AMLO

A pesar que el número de fallecidos está por llegar a 88 mil por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia de las autoridades de salud, están funcionando.

Tras informarse que Chihuahua regresará a semáforo rojo por repunte de casos, el Primer Mandatario indicó que, a nivel nacional, incluyendo esa entidad, aún se cuenta con una capacidad hospitalaria de alrededor del 40% pero aseveró que se están fortaleciendo las medidas de cuidado.

“Nos está funcionando la estrategia en general, lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos a cuidarnos sin medidas autoritarias, porque esa es otra característica de que lo que hemos hecho, no ha habido toque de queda… estamos pendientes de lo de Chihuahua, el reporte que tengo es que tenemos una capacidad en Chihuahua de alrededor de 40% de disponibilidad en general y estamos implementando acciones para fortalecer“.

En dicho contexto anunció que tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer y el del IMSS, Zoe Robledo, acudirán al estado para seguir de cerca las tareas a implementar, sobre todo en las plantas maquiladoras de la frontera y el municipio de Ojinaga, a pesar de todo, el Jefe del Ejecutivo Federal aseveró que los fallecimientos, van a la baja.

“Se revisa lo del semáforo de acuerdo a una serie de criterios, yo tengo un parámetro que es el que me importa más de todos, no sólo es si tenemos capacidad para atender enfermos, desde luego eso nos interesa, nos importa, o el número de contagios pero lo que más me importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos y en eso vamos mejorando, ahí todavía no tenemos una situación de alarma, ha ido bajando el número de fallecidos”.

Por cierto, que recordó que este jueves platicó con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier con quien destacó medidas como toques de queda y otras que se han dado en Europa y que enfatizó en México no se han hecho. Quien también defendió la estrategia fue el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, quien pidió no confundir esta palabra con la táctica pues dijo la primera se implementa a largo plazo.

“La estrategia es una intervención de larga duración, a diferencia de la táctica en donde el horizonte es más corto y aún distinguimos la operación que son un periodo aún más corto de intervenciones más concretas… en las noticias a veces se habla de cambio en la estrategia y se asume que hay un fallo de la previa, si operáramos así que no es el caso, estaríamos improvisando y estaríamos buscando que ante alguna adversidad en el camino, hay que hacer todo de nuevo y no es el caso”.