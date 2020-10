Continuará semáforo naranja con alerta en CDMX: Sheinbaum

Aunque hubo estabilización de hospitalizaciones en los últimos tres días, la Ciudad de México continuará con el semáforo epidemiológico naranja con alerta, fue lo que informó la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia explicó que entre el 10 y 19 de octubre se tuvo un incremento de 23 personas hospitalizadas al día.

“Estamos en semáforo naranja con alerta, entre el 10 y el 19 octubre pasamos de dos mil 565 personas hospitalizadas en la ciudad a dos mil 775 personas hospitalizadas, esto representó un incremento de 23 personas hospitalizadas al día en promedio, y en los últimos tres días, estamos hablando de miércoles jueves y viernes esta tendencia se detuvo en dos mil 769 personas hospitalizadas”.

Aunque dijo no hay condiciones de abrir alguna otra actividad económica, descartó que se esté cerca de regresar al semáforo en rojo ya que la Ciudad está en 40% por debajo del punto máximo de hospitalización que ocurrió el 21 de mayo con cuatro mil 575 personas ingresadas, además dijo, se tiene una tercera parte de las defunciones.

“Fortalecer esta campaña que hemos venido haciendo para que no se hagan fiestas, que la gente siga con las medidas preventivas el fortalecimiento de las pruebas para el aislamiento de casos positivos y en las próximas semanas vamos a seguir incrementando, no estamos en el nivel de regresar al semáforo rojo porque como ustedes vieron pues tenemos una cantidad de hospitalizados mucho menor que la que tuvimos en mayo, y el crecimiento más o menos se ha parado en hospitalizaciones, pero tampoco estamos en la condición de abrir nuevas actividades”.

Respecto a las celebraciones para día de muertos, anunció que permanecerán cerrados los panteones con algunas excepciones si hay acuerdos con las alcaldías.

“1 y 2 de noviembre los panteones públicos que administran las alcaldías de la ciudad y los privados permanecerán cerrados en el caso de los panteones comunitarios establecerán orientaciones que permanezcan cerrados pero con las alcaldías con los alcaldes y alcaldesas se podrán establecer alguna coordinación específica pero la orientación es que el 1 y el 2 de noviembre permanezcamos en casa”.

Y para evitar que se convierta en un foco de contagio, anunció que desde hoy se retirará la exposición de cráneos sobre Reforma.

“Y en el caso de los mexicraneos ya se van a quitar a partir del día de hoy, es importante digamos que la siga viva sus actividades culturales sigan vivos, pero si esto generó un problema de que no se guarda sana distancia y demás, pues los estamos retirando para que pues no se conviertan en un factor que promuevan los contagios, ya estaba pensado que continuarán pero nos estamos retirando precisamente por esta razón”.

Exhortó a los habitantes de la capital a realizar sus ofrendas y celebraciones en casa pero pidió evitar realizar fiestas de más de diez personas pues reconoció que es una actividad que se está incrementando.

“Estamos haciendo un llamado a la población, a que no realicé reuniones fiestas o celebraciones de más de 10 personas. No estamos hablando ni de conferencias de prensa, ni de algún evento al aire libre, oficial, estamos hablando de las fiestas, de las reuniones familiares, que hemos visto que se están incrementando, porque en particular esto porque es justamente, dónde deja de usarse cubrebocas, se disminuyen las medidas de sana distancia etcétera, entonces una orientación a qué fiestas, celebraciones, reuniones familiares, etcétera no sean de más de 10 personas; bautizos bodas, etc”.

Aprovechó para aclarar que debido a que también se registraron aperturas de bares y antros, se fortalecerán las medidas de verificación de estos negocios contemplando en primer lugar un llamado de atención seguido del cierre del negocio y en tercero poner además una multa.

Lo que también comentó que está prohibido es abrir las ferias y romerías de pueblos, barrios o verbenas y fiestas patronales.

Este vieres el gobierno de la Ciudad informó que a partir del 26 de octubre hasta el 2 de noviembre se llevará a cabo un programa especial para la celebración del día de muertos de forma virtual y a través de internet y el Canal 21 de Televisión, se transmitirán talleres, reportajes y documentales para la realización de ofrendas que según dijo José Alfonso Suárez del Real, podrán difundirse en la página de la Secretaría de Cultura. También se incluirán películas y documentales de terror y difusión de productores de productos tradicionales como la flor de Cempaxúchitl. El 31 de octubre se difundirá un concierto especial de Magos Herrera.