No vamos a ceder: AMLO sobre nuevas plantas de energías

Al presidente Andrés Manuel López Obrador pareció no preocuparle el amago que hizo la empresa Iberdrola, de dejar de invertir en México hasta que no sean claras las políticas que aplicará a empresarios extranjeros.

Después de las declaraciones del presidente de la firma española, Ignacio Sánchez y que la Corte decidiera suspender el decreto que modifica reglas para nuevas plantas privadas de energías renovables, el Primer Mandatario indicó que se realiza la revisión de diversos contratos porque insistió, se abusó mucho con el propósito de privatizar el sector energético.

“Pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público de la nación a nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos, o para no ser tan tajante los únicos negocios a los que se les debe dar toda la atención, es a los negocios públicos porque somos servidores públicos, el gobierno no es un comité al servicio dengrupía privados, particulares”.

Afirmó que Iberdrola se benefició de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con contratos para la construcción de diferentes plantas de generación de energía. Al insistir que su administración verá por el interés de la población, reiteró su disposición de presentar iniciativas para garantizar que los recursos energéticos pertenezcan al Estado.

“Si es necesario propondría en su momento, lo he dicho, una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés general el interés del pueblo, esté por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean”.

Y es que dijo quedó atrás que los funcionarios trabajarán para el interés de empresarios a cambio incluso de cargos empresariales como el que obtuvo la exsecretaria de Energía de Vicente Fox, Georgina Kessel, y el propio expresidente Calderón que fueron nombrados consejeros de Iberdrola.