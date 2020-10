Pide AMLO esperar tiempos para anunciar próximo titular de Seguridad

Al afirmar que no son los cargos sino los encargos lo importante para esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que sigue en pláticas con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para que no deje el gabinete en los próximos días para buscar su candidatura al gobierno de Sonora.

En la mañanera desde Palacio Nacional, pidió esperar hasta el último día de este mes que tienen los funcionarios para presentar su renuncia, si buscan un lugar en los comicios del 2021, por lo que dijo, aún analiza quién podría ocupar el cargo de Durazo Montaño.

“Todavía yo insisto que vamos a seguir co venciendo a Alfonso y aunque no le fue bien a los Dodgers ayer, pero va empatada la serie, recuerdo de nuevo lo que decía ‘Yogi’ Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos hasta el 31 como plazo, todo el que aspire a ser candidato, aunque por ley podría estar más tiempo, nosotros queremos hacer el deslinde”.

Cuestionado si entre los posibles nombres se contempla al canciller Marcelo Ebrard, el Primer Mandatario se limitó a reconocer la actuación del canciller.

“Yo estoy más que contento, satisfecho con el trabajo que está realizando Marcelo Ebrard, es un servidor de primera, me ayuda mucho, la política exterior de México ha vuelto a ser ejemplo mundial”.

También se le preguntó por el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía a quien calificó como muy buen servidor público sin embargo insistió en que se esperen los tiempos para tomar la decisión.