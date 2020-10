GCDMX entregará despensas a beneficiarios de 'Mi beca para empezar'

El gobierno capitalino entregará una despensa de alrededor de 305 pesos a un millón 200 mil niños que están en el programa de “Mi beca para empezar”.

La despensa contiene 15 productos: un paquete de avena, dos bolsas de sopa de pasta integral, 2 bolsas de frijol, dos de lenteja, una de arroz integral, dos latas de chícharos, dos de atún en agua, una bolsa de amaranto, una botella de aceite y una lata de sardinas.

Es un apoyo alimentario que se da porque los niños ya que no pudieron recibir los desayunos escolares en forma presencial al cerrarse los colegios, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno dijo que este será el último apoyo que da el gobierno de la CDMX con motivo de la pandemia. “Ya no estamos en condiciones de apoyar”.

Respaldamos a las familias a través de mi beca para empezar y a los pequeños empresarios con microcréditos, mas los apoyos adicionales del gobierno federal y esta despensa es el único apoyo adicional que se dará.

Estos 15 productos de la despensa “ya fueron acreditados en el valor nutricional”, dijo Esthela Damián, directora del DIF de la CDMX.

La entrega será del 3 al 23 de noviembre en 154 sedes, entre sedes del DIF y los llamados Pilares. Serán citados los tutores de los beneficiarios a través de un mensaje de texto, a través del cual se les indicara día y hora en que podrán recibirlos. Esto será en las sedes del DIF. Si hay alguna duda podrán llamar a Locatel.

Será una entrega única. Estos recursos salen del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 367 millones de pesos porque, asevero la jefa de Gobierno, el DIF nacional otorga un recurso y “dado que se cerraron las escuelas a finales de marzo pues hay una parte muy importante que no fue ejercida porque no hay clases y por lo tanto no hubo la entrega de alimentos escolares”.