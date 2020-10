Siguen a la baja los homicidios dolosos en el país, teniendo en dos meses una reducción de 8.4% fue lo que dio a conocer Alfonso Durazo, al presentar su último informe como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para buscar contender por la gubernatura de Sonora.

En la mañanera desde Palacio Nacional indicó que a pesar de que en comparación con el 2019, el incremento fue de alrededor de un punto al alza, se tienen dos meses consecutivos con reducción importante

“Llevamos dos meses a la baja del mes de septiembre, respecto a agosto hay una baja exacta de 250 homicidios, es una cifra relevante porque es inferior en 8.4% al mes de agosto… en 22 estados disminuyó el número de homicidios, aquí creció, aumentó en 10 entidades pero disminuyó en 22 voy a resaltar Baja California Sur porque fue motivo de homicidios de alto impacto, vean ustedes Guerrero con una baja del 21%”.

Así mismo habló de las reuniones de seguridad pública en los estados y lamentó que aún en la mayoría, no son encabezadas por los gobernadores.

“Nosotros hemos buscado replicar las reuniones del gabinete de seguridad a nivel estatal, aquí los gobernadores en promedio presiden el 49% de las sesiones, aquí debería ser el 100 ´por ciento como sucede con el gabinete de seguridad presidido por el Presidente, sin embargo cuando no asisten los gobernadores asisten representantes de alto nivel usualmente el secretario general de gobierno con una asistencia de 90%”.

Y al afirmar que se está consolidando la paz de México con figuras como la Guardia Nacional, Durazo Montaño, confirmó su renuncia aunque no dio una fecha exacta.

“No haría ninguna recomendación en particular a mi sucesor, esto no se acaba hasta que se acaba pero en este momento puedo decirles a ustedes he decidido atender el llamado a la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado, consecuentemente presentar mi renuncia para esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el Presidente de la República, renuncio al gabinete pero no al proyecto político que ha encabezado históricamente el Presidente de la República”.

Sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que sigue insistiendo en su permanencia en el cargo.

“Lo estoy convenciendo a que se quede porque la verdad me ayuda mucho y ha hecho muy buen trabajo, desde luego él es libre y es muy importante también lo que quiere ir a hacer en Sonora pero yo estoy muy, muy agradecido con Alfonso por su apoyo, todos los días aquí con nosotros es un profesional, es un extraordinario servidor público”.

Por otra parte en este reporte de seguridad Alfonso Durazo comentó que se detuvieron a 599 integrantes de alto perfil del cartel Jalisco Nueva Generación, del Pacífico, la Familia, Cartel de Santa Rosa de Lima y la Unión Tepito. Por su parte Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional señaló que actualmente hay 97 mil 832 efectivos de la Guardia Nacional teniendo desplegados el 85% es decir más de 83 mil personas.