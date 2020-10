Aunque hay aumento de casos no hay rebrote, es un alivio: AMLO

Como un alivio calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador que en México no se han presentado rebrotes por la pandemia de COVID-19.

Después que la Secretaría de Salud mencionara que ocho estados de la República podrían presentar un rebrote, el Primer Mandatario destacó datos positivos como que Chiapas está por llegar al semáforo epidemiológico verde, mientras Campeche sigue en ese color.

“Es para nosotros pues un alivio y demuestra con mucha claridad y precisión que no hay un rebrote, que puede ser que aumente el número de la capacidad hospitalaria pero no se refleja en el incremento de fallecimientos, también la capacidad hospitalaria no ha tenido aumentos significativos, es importante”.

Mientras tanto anuncio que siguen las pláticas con representantes de hospitales privados para tener casos de Coronavirus.

“Se va a ampliar el convenio con hospitales privados para que en esta nueva etapa podamos contar con camas, con equipos y con médicos de hospitales privados para atender de manera gratuita a enfermos COVID, vamos a poder disponer de 150 camas de estos hospitales privados, de lo mejor”.

Sin embargo aunque dio un “vamos bien” el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reiteró que son ocho las entidades donde se requieren mayores precauciones.

“Hoy 20 estados se mantienen con tendencia epidémica en descenso desde hace cuatro semanas unos y 20 semanas otros, cuatro entidades siguen en una meseta en el control de la epidemia y en ocho, se asoma un posible rebrote, al respecto hoy nuevamente llamamos a la población cuyo papel ha sido distingo, ha sido muy importante y lo llamamos a seguir acatando, e implementando lo que hemos aprendido”.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, comentó que el incremento de contagio en la última semana fue de 2%. Por cierto que dio a conocer que junto a la Secretaria de Gobernación se buscan medidas para evitar contagios en las conmemoraciones de Día de Muertos y las mañanitas de la Virgen de Guadalupe.

“Los panteones son una responsabilidad municipal, es preferente si a nivel local se pueden tomar las decisiones administrativas que corresponde a que no se utilicen los panteones durante esas festividades o si existen modalidades para que se haga de manera escalonada, y hemos estado en conversaciones a través de la secretaria de Gobernación, la doctora Sanchez Cordero con la Iglesia católica par identificar si existe la posibilidad y parece que sí la hay, por iniciativa de ellos mismos se identifique la modalidad en la que pueda darse esto”. El canciller Marcelo Ebrard, indicó que avanzan los procesos para que México tenga acceso a la vacuna a finalices de este año.

“Es Cansino que es una vacuna desarrollada en China, el estudio clínico en curso no ha reportado efectos secundarios severos, avances sin interrupciones o pausas, nos ratifican la próxima implementación de la fase tres en México, disponibilidad de dosis para México para hasta 35 millones de personas, van en tiempo y forma, en el caso de AstraZeneca la otra empresa con la que se firmó, tiene ensayos en 44 mil personas y datos sobre eficacia, seguridad y posibilidad de manufactura estarán disponibles antes de finales de año la disponibilidad de dosis para vacunar hasta 77.4 millones de personas entre marzo y agosto del 21”.

Recordó que tras una semana de firmar acuerdos con Pfizer, se publicó una carta abierta el 16 de octubre donde establece a finales de noviembre presentarán a las autoridades regulatorias la demostración de seguridad de vacuna en las personas.