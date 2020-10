Policía acudió al Senado a petición de la institución, señala Sheinbaum

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que envió a la policía a la sede del Senado a petición de la propia institución.

“En este caso no se trató de mover a nadie. Recibimos una carta formal del Senado de la República para poder ayudarlos en algunas medidas”

A la policía de la Ciudad de México corresponde resguardar las instituciones federales, explicó que el agrupamiento que estuvo en en Senado “no son granaderos, los granaderos eran cuerpo dedicado a reprimir al pueblo. Esa es la gran diferencia”.

“La gran diferencia ahora es que nosotros no reprimimos, en todo caso contenemos, vigilamos, resguardamos, pero no se reprime por eso decimos que ya no existe el cuerpo de granaderos”.

Ahora es un cuerpo de protección civil que actúa en manifestaciones donde se detectan objetos peligrosos.