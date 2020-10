Inicia la audiencia para dictar sentencia en el caso Joao Maleck

Por Antonio Neri.

Mañana miércoles iniciará la audiencia del Tribunal de Enjuiciamiento del caso del futbolista Joao Maleck Robles, donde un Juez escuchará las acusaciones de la Fiscalía del Estado para emitir una sentencia.

Sin embargo previo a esto, fueron citados varios testigos entre ellos el director de reinserción social del estado José Antonio Pérez Juárez, luego de sus comentarios hechos de que el inculpado está trabajando y no cuenta con reportes de indisciplina. A 096-1.

“Yo eso lo sostengo creo en la segunda oportunidad yo no soy juzgador, no estoy a favor de nadie porque no tengo ninguna motivación, ni razones para inclinarme, hacia un lado o a otro, le duele y es lamentable me pongo en el lugar de los familiares de las dos personas que perdieron la vida en ese hecho lamentable pero en este momento es irreversible nada puede resarcir el dolor que tienen los familiares de estas personas y por lo tanto se que la posición de los ofendidos es así de dolor de sentimiento y hasta de rencor”.

Prisión preventiva para Joao Maleck, el jugador del Sevilla B involucrado en el accidente mortal de dos recién casados. #JUGONES pic.twitter.com/o0rYcHI6Oj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2019

Joao Maleck, junto con su defensa pueden optar por el procedimiento abreviado para obtener beneficios en su condena contemplados en el código de procedimientos penales.