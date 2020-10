Medicamentos contra el cáncer robado se están recuperando: AMLO

Se están recuperando los medicamentos oncológicos que fueron robados en un almacén de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V., así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar que siguen avanzando las investigaciones al respecto.

Cuestionado en la mañanera sobre su postura sobre los Papás de niños con cáncer que presentaron una demanda contra él y otros funcionarios por el robo de fármacos, el Primer Mandatario evitó el tema comentando que las medicinas contaban con un seguro e insistió que se tiene más información de los responsables del hurto.

“Se adquirió un seguro, se cumplió con todo el procedimiento, no tengo el dato exacto pero sí están asegurados, ya se está reponiendo, es decir se están consiguiendo los medicamentos, ya también tiene muy avanzada la investigación, mucho muy avanzada, ya van a haber resultados de quiénes fueron los que robaron, no puedo hablar más de eso.. hay cosas extrañas, muy raras por ejemplo, se llevó a cabo el robo y se denunció mucho tiempo después, la policía privada que cuida no tenía o no tiene legalizados sus papeles”.

Recordó que es el gobierno de la Ciudad de México la que realiza las investigaciones por lo que podría ser a más tardar el próximo martes cuando se tenga toda la información al respecto. Nuevamente el Primer Mandatario negó que el robo haya sido asunto inventado por su gobierno.

“Si alguien está sosteniendo que fue un auto robo o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos pues es muy mala fe, o sea son juicios temerarios, es de mucha maldad y no es así el pueblo de México, aunque sí hay malos de malolandia, pero no es así la mayoría de nuestro pueblo no tienen malas entrañas”.

Reiteró que el gobierno tendrá su propia empresa distribuidora para evitar asuntos como este donde era negocio el dar acceso a los medicamentos de quienes más lo necesitan.