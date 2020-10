Negar registro a México Libre fue decisión libre del TEPJF: AMLO

No opino, fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la solicitud de fijar una postura por la negativa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio a México Libre para convertirse en partido político.

Después que el Tribunal resolvió que Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México podrán ser partidos, en la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario dejó en claro que el Ejecutivo Federal ya no decide a quién dar el registro como antes e incluso enfatizó esas prácticas están en el "basurero de la historia" por lo que la autoridad electoral actuó libremente.

“Si, no, no opino, esa es una decisión del INE, yo lo único que quiero también es dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios, antes los presidentes, decidían a quién darle un registro a quién no, a quién darle una candidatura a quién no”.

Cuestionado sobre el conflicto surgido para renovar la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, recordó que, de los más de cien candidatos, se mantienen en el interés Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, enfatizó que serán los militantes quienes deben decidir sin intervención de cúpulas.

“Que sea el pueblo, que sea la gente, militantes, simpatizantes, los que decidan, que se acabe la política cupular, todo esto está sucediendo porque antes el presidente era también el dirigente del partido en el poder y ahora no es así, no me estoy metiendo porque no me corresponde porque es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo y se tiene que ir creando el habito democrático”.

Eso sí insistió en no utilizar su nombre para favorecer a personajes, grupos o asuntos.

“De repente para programas de vivienda o cualquier acción se utiliza mi nombre, es decir ya lo acordamos, ya lo vimos con el presidente, enseñan hasta fotos, pues yo me tomo fotos con muchos entonces que no crean nada y sobre todo si les piden dinero, ni familiares, ni amigos, ni compañeras, compañeros de lucha, nada, por eso si hay algo aquí se informa”.

López Obrador invitó a “no olvidar que un partido político es una entidad de interés público” que debe tomar en cuenta el sentir de los militantes. Resalta el valor de las encuestas para este fin. Por cierto que también se le pidió opinar por la realización de segundas vueltas en comicios, el Jefe del Ejecutivo Federal se dijo a favor del sistema actual de elección pues mencionó que la “segunda vuelta” permite que se agrupen fuerzas conservadoras para avanzar, por lo que enfatizó, es suficiente con tener elecciones limpias, libres y sin compra de votos.