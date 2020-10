Participa Secretario de Hacienda en reunión anual del G20

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, participó este miércoles de manera virtual en la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que por lo regular se realizan en Washington D.C.

En un mensaje videograbado y difundido a través de sus redes sociales el funcionario federal compartió lo que dijo fue su “breve participación”.

Señaló que durante su intervención destacó dos puntos que a su parecer eran de considerarse; una de las iniciativas más importantes del G20 es un sistema que permite a las economías de muy bajos ingresos reestructurar su deuda, que son fundamentalmente las economías de África y tal vez algunos países de América Latina como Haití y otros que están justo en sus fronteras como Nicaragua y Honduras.

“Y después, hay otro conjunto de naciones las economías avanzadas que tiene tasas de interés negativas que tienen muchos recursos y ellas están operando bajo otro esquema donde van a hacer todo lo que se necesite y lo que yo les decía es que los países de ingresos medios como nosotros como Bulgaria, como Colombia, como Perú, no nos podemos dar ese lujo no tenemos esos márgenes de maniobra ni sociales, ni fiscales ni económicos, entonces nosotros no hacemos como ellos todo lo que se necesite sino todo lo que podemos”, aclaró Herrera Gutiérrez.

Sin embargo el Secretario de Hacienda dijo que México usualmente ha tenido un rol de liderazgo cuando se trata de llevar y ser la voz de los países de ingresos medios y eso es un responsabilidad que ahora me toca a mí, dijo el funcionario de la 4T.

Dijo que en esta ocasión el anfitrión fue Arabia Saudita y participan los países a los que hizo referencia además de las”cabezas” de algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y justo por eso y de manera inusual, reprochó, México estuvo sobrerrepresentado porque había cuatro mexicanos participando en esta reunión: el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz ese León; José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE y Agustín Carstens director del Banco Internacional de Pagos, finalizó.