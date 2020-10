Víctor Silva calentó la Lomachenko vs López

Este 17 de octubre desde Las Vegas se llevará acabo la pelea más importante del año entre Vasily Lomanchenko vs Teófimo López y para ello Víctor Silva Director del Consejo Mundial de Boxeo, nos hablo acerca de este combate.

“El campeón consagrado, el campeón que ya tiene cierta edad, en este caso Lomanchenko que tiene 32 años, esta en una división que llama la atención de todo el mundo debido a que esta entre los mejores y viene un joven tumbando mañana haciendo de las suyas como López y la idea es quererlos enfrentar, ya que ambos tienen muy buena carrera Amateur” menciono Víctor Silva.

Ante esta pelea pactada entre ambos pugilistas, Victor Silva nos mencionó las medidas de seguridad ante el Covid-19 que se tuvieron para poder promocionar dicho combate

“Las medidas de seguridad siguen siendo básicamente las mismas desde el principio de la reactivación, se hacen contrato y se les pide a los peleadores que se mantengan aislados y de hecho la entrevista que le realizamos a Lomanchenko y la única forma que pudimos hacer fue vía electrónica, porque ni su equipo ni el querían alguna distracción”, destacó Silva.

Por otra parte el Director del Consejo Mundial, mencionó que hablo con ambos boxeadores previo a la pelea que ambos sostendrán este sábado.

Mirá cómo entrena Vasyl Lomachenko para su gran pelea ante Teófimo López de este sábado! Impresionante! #Boxeo #LomaLopez pic.twitter.com/Cm5c3gs4uj — Quinto Round MMA (@QuintoRoundMMA) October 14, 2020

“Tuve la oportunidad de platicar con ambos y pude apreciar dos cosas muy distintas la frialdad de Vasily Lomanchenko que te dice esta es una pelea como cualquier otra y me voy a preparara al 100% como siempre lo hago es una pelea buena, pero no estoy haciendo nada especial yo siempre me preparo para dar lo máximo, mientras que Teófimo López, tiene ve esta pelea como algo muy personal” sentenció el Director del Consejo Mundial de Boxeo.