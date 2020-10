En la CDMX también se están revisando fondos y fideicomisos: Sheinbaum

En el gobierno de la Ciudad de México también se esta haciendo una revisión de los fondos y fideicomisos que hay, informó Claudia Sheinbaum.

Aunque estamos en una condición diferente a la del gobierno federal que tenía “cientos y cientos” de fideicomisos, también estamos haciendo una revisión.

“No estamos en este momento en el tema de la extinción más que de aquellos que no se están utilizando y estamos en una revisión. La ciudad no está en la circunstancia en la que estaba el gobierno federal que tenía cientos y cientos de fideicomisos y muchos de ellos no eran muy transparentes, sino estamos en otra condición, pero aun así haremos la revisión”.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno también se refirió a la movilización de los taxistas el día de ayer. Dijo que solo participaron 200 de los 141 mil taxistas que hay en la capital del país.

Dijo que la manifestación se debió a las “resistencias que hay de muchos cambios que se están haciendo” como el cierre del módulo de licencias de La Virgen, la digitalización de la licencia tipo B y del cambio en la forma en que se hacía la llamada revista.

“En mucho es también personas que no quieren o que se beneficiaban de este tipo de trámites y que hoy no quieren acceder a la transparencia y a la erradicación de la corrupción”, señaló.