Ante la pérdida de empleos originada por la pandemia por el Covid-19, jóvenes en busca de oportunidades no deben desestimar el autoempleo o emprendimiento, consideró el ex presidente de la Asociación Mexicana de Venta Directa y especialista en temas de emprendimiento, Carlo Lezama.

En entrevista Carlo Lezama dijo que más allá de buscar una relación laboral con una empresa tradicional, los jóvenes deben echar a andar ideas que permitan hoy mediante los nuevos recursos tecnológicos detonar fuentes de trabajo.

“La tecnología en ese sentido en cualquiera de las redes sociales que te acabo de mencionar y muchas otras le permite al joven, al emprendedor insisto, generar comunidades generar conversaciones generar una relación que eventualmente derive en una transacción y esto me parece que son buenas noticias porque implica que no hay este mito que es tan común en torno al emprendimiento que es que se requieren grandes cantidades para emprender”, aclaró el especialista.

El ex presidente de la Asociación Mexicana de Venta Directa consideró que aunque secretarias como las del Trabajo y Economía fomentan apoyos al empleo, sus ejes conductores son aislados, hace falta un trabajo coordinado que permita apoyar incubadoras de proyectos.

“Jóvenes Construyendo el Futuro me parece una gran idea pero me parece que no atiende a qué es lo más importante, lo más importante en ese sentido es que haya una coordinación de tres órdenes de gobierno, me parece que lo más importante es tener en consideración qué tan relevante es la coordinación de tres ámbitos importantísimos para el emprendimiento que personalmente siguen siendo el talón de Aquiles de programas como este y de otras políticas tanto públicas como privadas”, aseguró el especialista en temas de emprendimiento.

Carlo Ledezma señaló que la mayoría de los jóvenes considera que el terminar una carrera los colocará en una posición laboral confortable, sin embargo la actualidad nos obliga a renovarnos constantemente. Ejemplo de ello son la creación de proyectos de emprendimiento con servicios y productos ofértados mediante empresas online. (Amazon, Mercado Libre, etc).

“Particularmente en este momento en específico que estamos viviendo, esta coyuntura esta realidad tan adversa de la contingencia por obvias razones una excelente esfera de emprendimiento es todo lo que se refiere al bienestar, a la calidad de vida, a la salud, al ejercicio, a la nutrición, todo lo que tiene que ver con proporcionar información, con proporcionar ingredientes, con proporcionar apoyo, con proporcionar entrenamiento, terapias incluso rutinas de ejercicio todo eso parece ser una excelente apuesta porque las industrias particularmente de la nutrición y del ejercicio han crecido a doble dígito en estos últimos cuatro meses a partir de la pandemia”, aseguró el especialsita.

Por último el especialista en temas de emprendimiento dijo que aun cuando el contexto es sumamente retador y de evidente desaceleración económica pues dicen por ahí, parafraseó, “que los momentos de crisis son donde se crean las grandes fortunas si es que se mira la problemática desde la perspectiva correcta”.