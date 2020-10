El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno no dejará inconclusas las obras que tiene en proceso y las terminen administraciones posteriores a la suya; “pues no vamos a hacer lo mismo que se realizaba antes que iniciaba una obra y pasaba más de un sexenio para que finalizara criticó.

Al encabezar la Supervisión de obra del Tren Maya, Tramo 4 Izamal-Cancún en Tinum, Yucatán, el Presidente López Obrador, dijo porque en el gobierno federal estamos trabajando de común acuerdo con diversas dependencias pero también de manera unificada con la iniciativa privada sin fronteras y más allá de lo que exige la ley.

“Estamos trabajando juntos en el gobierno pero también estamos trabajando de manera unificada sin que haya fronteras más allá de lo que no exige la ley pero comunicándonos y apoyándonos mutuamente con las empresas que tienen a cargo estas obras”, expresó el Presidente López Obrador.

En ese sentido se congratuló por la presencia de la directora de Grupo ICA Guadalupe Flores Margain, empresa encargada del Tramo 4 del Tren Maya, y a quien le agradeció por haber sido la primera en visitarlo un día después de la consulta para decidir si se continuaba con la construcción del Aeropuerto en Texcoco que se inauguraría hasta el 2025 a un presupuesto de 300 mil millones de pesos para lo cual se tendrían que cerrar el actual aeropuerto y el militar de Santa Lucía.

Ahora, enfatizó, se ha resuelto ese problema porque se construyen tres nuevas pistas en el Aeropuerto Felipe Ángeles que se inaugurará el 21 de marzo del 2022 con un costo de 75 mil millones lo que representa un ahorro, enfatizó, de 225 mil millones de pesos. Y recordó que esa decisión levantó muchas críticas y cuestionamientos pero la directiva de ICA lo visitó para decirle que aunque ellos tenían contratos en esa obra se ajustaban y aceptaban el resultado de la consulta con lo que se convirtió en la primer empresa que decidió participar para llegar a un acuerdo, un arreglo y cancelar los contratos que se habían suscrito para el Aeropuerto de Texcoco y facilitar que se resolviera el problema y eso, subrayó, no se me va a olvidar, porque sucedió cuando era presidente electo y externó que está seguro de que van a cumplir en tiempo y forma y ajustados al presupuesto.

Además el Presidente López Obrador dijo que el reto es terminar el tren Maya en el 2023 y se congratuló por la participación del Ejército en esta obra a través de sus ingenieros militares porque eso, subrayó, es garantía de que se va a concluir.

“Por eso me ayuda mucho, me da tranquilidad, me aligera la carga el que en el tramo de Tulum hasta Escárcega la verdad que son dos tramos el 6 y el 7 trabajen los ingenieros militares porque eso es una garantía de que vamos a concluir en tiempo, ahpi está el ejemplo repito, el Aeropuerto Felipe Ángeles”.

Para reforzar su dicho aseguró que en febrero va a estar terminada la pista central de la nueva terminal aérea, todas las instalaciones militares y como lo anticipó el 21arzo del 2022 se inaugurará por completo.

Más tarde y ya en la parte final de su gira de trabajo por el sureste del país, al encabezar el acto denominado Acciones de mejoramiento urbano y regularización en el municipio de Solidaridad en Playa del Carmen, Quintana Roo, el titular del Ejecutivo Federal, lamentó que los quintanarroenses hayan sufrido por el paso de los huracanes y luego por la pandemia que pegó fuerte pero aseguró que según los últimos informes que tiene la pandemia por el Covid-19 se está alejando de este estado y que el número de contagios y muertes por la enfermedad han disminuido y con ello se empieza a ver una recuperación de la actividad turística que pronosticó, para finales de año casi estará en una situación parecida antes del Covid.

“Y yo pronostico que para finales de año casi vamos a estar en una situación parecida a la de antes del Covid en Quintana Roo, o sea, nos vamos a seguir recuperando,

porque Quintana Roo tiene mucho que ofrecer, las bellezas de Quintana Roo con todo respeto no se tienen en otras partes del mundo por eso se va a recuperar la actividad económica-turística”, sentenció el Presidente de la República.